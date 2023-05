Qué dijo Sylvia Pasquel del compromiso de su nieta, Michelle Salas

La actriz compartió su mejor consejo para que su relación perdure mucho tiempo

Recientemente la abuela de Michelle Salas, la actriz mexicana Sylvia Pasquel reaccionó a la reciente noticia del compromiso de su nieta con el empresario Danilo Diaz Granados. Mencionó que considera que es un buen hombre y que entre familias se conocen.

“Es un buen muchacho, lleva mucho tiempo en la familia y lo queremos”, detalló a través de una breve entrevista en el programa De Primera Mano. Para ella lo primordial es que su nieta se encuentre feliz:

“Mientras ella este contenta y este bien es lo más importante (para mi)”.

Asimismo, compartió el consejo que considera más importante para hacer que un matrimonio funcione durante mucho, y es el de comparte siempre como novios: “Lo mejor es siempre ser novios, siempre seguir en el romance, siempre tenerse atenciones y seguir conquistándose todos los días cómo cuando eran novios. Esa es definitivamente la mejor receta” aseveró.

Muy abrigadas, abuela y nieta se adentraron al subterráneo de Nueva York para dirigirse a un restaurante (Foto: Instagram)

Por otra parte, confesó no conocer los detalles de los preparativos de la boda y que ella únicamente cumpliría con el papel de ser una “abuelita emocionada”, pues toda la organización y planeación es una tarea que le compete solamente a los comprometidos.

“Yo como abuelita estoy feliz de que case y lo que ella decida para mí está bien”.

¿Cómo mostró su anillo de compromiso Michelle Salas?

Luego de meses de especulaciones, la influencer confirmó que próximamente contraerá matrimonio. Fue por medio de redes sociales que dio a conocer la noticia, a pesar que no suele hablar de su vida privada a través de ese medio.

Con fotografías acompañadas de un mensaje, la modelo mexicana corroboró su compromiso con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados, con quien ha sostenido una relación sentimental desde hace más de seis años.

La hija del cantante mexicano Luis Miguel y Stephanie Salas, compartió abiertamente que ya cuenta con un anillo de compromiso y que estará próxima a unirse en matrimonio con Danilo. Cabe recordar que ambos han mantenido un perfil bajo sobre su romance.

Michelle y Danilo se conocieron mientras estudiaban en una exclusiva universidad en Massachusetts (Foto: Instagram@michellesalasb)

Por medio de su cuenta personal en redes sociales la integrante de la Dinastía Pinal subió algunas fotos en las que se pudo apreciar que vestía una camisa blanca, tenía el pelo suelto y lacio, se encontraba besando a su prometido y sobresalía el anillo que portaba en una de sus manos.

Sus imágenes en blanco y negro fueron acompañadas del siguiente mensaje: “The beginning of forever. Us. (El comienzo de para siempre. Nosotros)”.

Hasta el momento la modelo no ha compartido detalles de la unión, pero se sabe que la confirmación llegó semanas después de que el cubano conocido como Osmel Sousa revelara que fue invitado a la boda de la influencer, dicha información la compartió durante su participación en el reality La casa de los famosos.

Los detalles de su relación hasta la fecha son desconocidos, sin embargo se tiene el conocimiento de que comenzaron su relación hace siete años, es decir en 2016. El romance entre ellos surgió cuando se conocieron en una prestigiosa universidad en Massachusetts, en Estados Unidos.

La modelo se mostró muy enamorada del empresario venezolano, aunque no dio detalles de la fecha de boda (Foto: Instagram@michellesalasb)

Actualmente, Michelle Salas radica en la ciudad de Miami y es líder de la empresa Toys for Boys, la cual se dedica a comcercializar objetos de lujo y accesorios de alta gama, tales como; relojes. joyería exclusiva y autos de lujo.

Cabe recordar que entre las reacciones ante el anunció de boda en su momento, destacaron las de Sylvia Pasquel y la de su hermana Camila Valero, la primera de ellas únicamente escribió en el post “Los amoooo” y la segunda no compartió ninguna frase, en cambio comentó algunos emojis de corazones, fuegos, estrellas y una cometa fugaz.