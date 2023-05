Modelo de Only Fans se viralizó por vender papaya y plátano en mercado

La joven se robó el corazón de los internautas y de las personas que querían comprar fruta en un mercado

Recientemente por medio de redes sociales se viralizó un grupo de chicas que se encontraba vendiendo fruta de temporada, sin embargo, algo que llamó la atención de los clientes fue su carisma.

En los últimos días una guapa vendedora ambulante de fruta se volvió popular en la plataforma de videos cortos conocida como Tik Tok, su clip hasta el momento cuenta con más de un millón de reproducciones, sobrepasa los 9 mil me gusta, 150 comentarios, más de 600 veces guardado y mil 855 veces compartido.

Los internautas se dieron a la tarea de investigar a las mujeres y se percataron de que la protagonista del video se trata de una modelo creadora de contenido de la plataforma Only Fans.

La joven identificada en su cuenta de Tik Tok como Cinthya, a parte de dedicarse a vender plátanos y papayas, sube constantemente videos humorísticos con doble sentido a través de sus redes sociales.

(captura de pantalla: cinthyach00oficial/Tik Tok)

Cinthya se unió a dos influencers más para crear una segunda parte del clip en el que detallaron que el costo por kilo de su fruta es de 20 pesos. Durante la grabación se pudo apreciar como un cliente intentó coquetear con las chicas y les preguntó sus nombres, sin embargo, ellas respondieron con nombres masculinos y lo persiguieron intentando venderle fruta.

Los nombres falsos que utilizaron fueron Juan, Luis y Antonio, el joven a pesar de lanzar piropos principalmente a la modelo de Only Fans y ser rechazado, no se rindió. Por otra parte, algunos de los comentarios que se pudieron rescatar de la publicación en forma de burla por los apodos que utilizaron fueron: “Saludos Juan y Chuy Antonio y dios las bendiga”, “Toño me gusta mucho”, “LAS CARIÑOSAS JUNTAS” y “qué pasó que saliste corriendo? si ellas están bien hermosas”.

Asimismo, los usuarios de esa red social se percataron que una de las jóvenes, Cinthya, cuenta con publicaciones diarias en donde muestra contenido variado en diferentes sociales relacionado con su vida diaria y con la realización de contenido para adultos personalizado o general que también muestra en su cuenta oficial de Only Fans.

Gracias a la plataforma de Tik Tok múltiples negocios de comida se han popularizado, tal es el ejemplo de una taquería ubicada en Guanajuato. El recinto se volvió viral debido a que la taquera enamoró a sus comensales no sólo por el estómago, también por su escultural figura.

Una mujer se popularizó en redes sociales luego de compartir un clip en el que se le pudo apreciar atendiendo una taquería ubicada en León, en el estado de Guanajuato, la grabación captó la atención de los internautas debido a la belleza de la joven.

La taquera de nombre Yes Noriega fue quien publicó dicho clip bajo el título “Las bonitas también trabajamos” y lo acompañó con la canción de “El Colesterol”. Rápidamente consiguió reunir varios usuarios de la plataforma y hasta la fecha supera los 3 millones de reproducciones. Algunos de los comentarios que se pudieron recuperar de la publicación fueron: “No eres bonita, eres perfecta”, “Me les caso con una así”, “No pues así si voy a comer tacos” y “Dios tiene a su favoritos”.

Posterior a que ese clip se popularizará, la tiktoker compartió otra grabación en la que mostró cómo preparaba los tacos y también le hizo saber a sus seguidores que disfrutaba de realizar ejercicio, a parte de cocinar.

En la descripción de su cuenta personal, la joven se autodenomina como “Lady Birria” y se describe como la taquera más “guapa y sexy” de todo el territorio mexicano, asimismo, en otros cortos comentó que además de ser emprendedora, también es edecán.