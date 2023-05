Laura Flores anunció su quinto divorcio

Laura Flores anunció que se divorció de Matthew Flannery (Instagram/@laurafloresmx)

Luego de cuatro años de matrimonio, Laura Flores anunció que se divorció de Matthew Flannery, una de sus relaciones más largas y su quinto matrimonio.

La actriz dio a conocer su separación a través de su cuenta de Instagram con una fotografía en la que sólo aparece ella. En el pie de la publicación explicó que fueron años maravillosos de matrimonio, pero desde hace meses decidieron divorciarse y seguirán siendo amigos.

“Amigos por este medio, les participo que desde hace algunos meses Matthew y yo nos hemos divorciado. Llegamos a esta triste decisión por mutuo acuerdo”

La actriz pidió a su público no hacerle preguntas al respecto porque no las responderá (Instagram/@laurafloresmx)

Agregó que así como su unión fue con respeto, también lo fue su separación. Matthew tendrá su apoyo siempre y no olvidará el amor que tuvieron durante su relación.

“Por que fuimos una parte importante el uno del otro, por que un buen amor jamás se olvida, nos unimos con respeto y nos separamos con respeto”, escribió la también cantante.

Para finalizar, aclaró que ninguno de los dos dará más declaraciones al respecto y se mantendrán al margen.

La pareja se casó en 2019, justo después de asegurar que no se casarían (Instagram/@laurafloresmx)

Según la revista People en Español, Laura desde que se divorció por cuarta ocasión, no quería volver a casarse, pero la forma en que la trató Matthew desde sus primeras citas, la enamoró.

Se conocían desde hace años, pero no habían convivido mucho porque ambos estaban en una relación y eso los distanció, pero en una ocasión en que los dos estaban solteros, ella le preguntó sobre un lugar para comer pizzas porque son celiacos, él la invitó a comer y, finalmente, inició el amor.

“Él es celiaco como yo, entonces un día le mandé un mensaje de texto para preguntarle por unas pizzas y me llevó a comer (...) Volvimos a salir otro buen rato y no me tocó ni la mano y eso me enamoró de él. Un buen día las cosas sucedieron y fue increíble y fue muy bonito”, compartió hace cuatro años Flores.

Matthew y Laura presumían su amor en redes hasta hace unos meses (Instagram/@laurafloresmx)

El 15 de diciembre de 2021 Flannery y Laura se casaron en una ceremonia íntima y sencilla, solamente con una misa entre ellos y sus hijos.

¿Quiénes han sido los esposos de Laura Flores?

Laura se ha casado en cinco ocasiones y las mismas se ha divorciado. La primera vez que contrajo nupcias fue en 1986 con Sergio Fachelli. Con él, estuvo casado por tres años y trabajaron juntos en la grabación del tema Lo que me tiene aquí y produjeron otros temas.

A Laura no le gusta tomar en cuenta a su segundo matrimonio porque duró solamente cuatro meses, éste fue con el cirujano Miguel Ángel Durán en 1992.

La actriz se ha casado en cinco ocasiones, dos de sus matrimonios duraron menos de medio año (Instagram @laurafloresmx)

La protagonista de Piel de Otoño confesó en El minuto que cambió mi destino que al poco tiempo de que llegaron al altar, se dio cuenta de que él estaba casado porque llegó la “señora de la casa” y se enteró de que el cirujano no estaba divorciado de su anterior esposa, sino sólo separado.

El tercero fue uno de los más duraderos, de 1998 a 2007. Durante esta relación, que fue con el empresario José Ramón Diez, Laura tuvo dos hijos. Para poder convertirse en padres, la pareja tuvo que pasar por varios tratamientos de fertilización.

El arquitecto Eduardo Fonseca fue el cuarto marido de Flores, con él el romance también fue muy corto, pues después de cinco meses de haber contraído nupcias en 2014, decidieron divorciarse.

Laura en el pasado ya había insistido en que, si encontraba una nueva pareja, no pensaría en el matrimonio (Instagram/@laurafloresmx)

Según compartió la protagonista de El alma no tiene color, en entrevista con TV Notas, no lograron que su relación fuera duradera porque ella quería que sus hijos siempre estuvieran con ellos, mientras que él no.

Asimismo, Fonseca no se quiso mudar con ella a Miami cuando firmó contrato con Telemundo, así que acordaron simplemente acabar con su matrimonio lo antes posible.