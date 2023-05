Éstas son las preguntas que Loret de Mola hubiera hecho a AMLO en la entrevista que rechazó

(Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recientemente respondió al conductor de Latinus, Carlos Loret de Mola, quien le propuso hacerle una entrevista “uno a uno”.

Según lo expresado por el mandatario federal la mañana del 10 de mayo, se “reservaría el derecho de admisión” puesto que que él no se reunía con “bandoleros”.

“¿Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar? No lo quiero ver. Es un hampón. Me reservo el derecho de admisión. No puedo reunirme con bandoleros, no puedo reunirme con malandros”, declaró.

La respuesta a los descalificativos emitidos desde Palacio Nacional no se hizo esperar puesto que la noche de ese mismo día, el también columnista presentó las preguntas que habría hecho a López Obrador si este no hubiera declinado a la entrevista.

El presidente de México se reservó el derecho de compartir espacio con el periodista

“Por si algún día quiere responderlas”, declaró Loret de Mola desde su programa de noticias.

Ésta es la lista de las preguntas:

¿Dónde quedó el dinero de sus hermanos Pío (López Obrador) y Martín que recibieron tantas veces en sobres amarillos? ¿Se lo quedaron ellos, se fue a su campaña, se lo dieron a usted?

¿Le parece correcto que su familia haya vivido en una mansión de un contratista de su gobierno? ¿Está bien?

¿Los amigos íntimos de su hijo Andy (Adrés Manuel Lopez Beltran) tienen negocios en el aeropuerto de Texcoco que usted canceló? ¿Los amigos de su hijo andy han recibido contratos de su gobierno? ¿Por cuánto dinero?

¿De qué viven sus hijos, en que trabajan? ¿De verdad con una chocolatería les alcanza la vida de millonarios?

¿Por qué su prima Felipa sigue recibiendo contratos millonarios de Pemex a pesar de que usted prometió que se cancelaría?

¿Cuál es su reacción con el Cartel de Sinaloa? ¿Usted considera que tener buena relación con el crimen organizado le ayuda a la gobernabilidad del país

Loret de Mola agregó que también abordaría temas sobre el índice de homicidios en el país y de los “abrazos que da a los verdaderos hampones y malandros”, sin embargo, la entrevista estaría centrada en la familia del tabasqueño, aspecto de su vida en el que se han concentrado las mayores polémicas de su trayectoria política.

Basta recordar las acusaciones que existen en contra de Pío López Obrador, hermano del Jefe del Ejecutivo que fue señalado de supuestamente haber cometido delito electoral en los comicios de 2015, ello luego de que saliera a la luz un video en el que habría sido captado recibiendo sobres con dinero.

Al respecto se iniciaron investigaciones mismas que estuvieron encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en ambos casos se determinó que no se había cometido ilícito alguno.

Por otro lado, se encuentran los recientes escándalos que hoy mantienen a la familia de López Obrador en el ojo del huracán.

El primero está centrado en las casas en las que ha vivido el primogénito del mandatario, José López Beltrán, quien habitó en una mansión ubicada en Houston, Texas y que actualmente reside en un departamento ubicado en Coyoacán, Ciudad de México.

Tanto en el primer caso, conocido como “La casa gris, como en el de la casa ubicada en tierras mexicanas, se ha señalado un presunto conflicto de interés entre los propietarios y el gobierno federal.

