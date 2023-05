Erik Rubín dijo que su hija Mía ya le dice ‘madrastra’ a Apio de Kabah tras polémica por ‘beso’

El cantante y productor afirma que su hija toma con humor los rumores esparcidos por las redes. Video: La saga.

Desde que Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación, los ojos del público y los medios han permanecido atentos a cualquier paso, o “mal paso”, que dé cualquiera de los dos. Sin embargo, poco se imaginaron que más bien sería una de las hijas de ambos las que entraría de lleno por la puerta de la polémica al reconocer a Apio de Kabah como su nueva “madrastra”.

Desde luego recordarán que cuando la conductora de Hoy y el ex integrante de Timbiriche confirmaron que darían por terminada su relación, fueron muchos los rumores y las teorías que hizo el público en general a través de redes sociales y hasta en mesas familiares.

La más fuerte de aquellas teorías era la de que Erik Rubín mantenía una nueva relación con uno de los integrantes del grupo Kabah. Incluso surgieron por la red, varios videos de momentos muy románticos que ambos compartieron durante las muchas presentaciones del 90′s Pop Tour, que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México.

Algunos barajaron la posibilidad de una infidelidad, mientras que otros simplemente creyeron que la pareja se habría separado, para que ambos pudieran explorar otros prospectos románticos. Prospectos que, desde luego, incluían al mencionado cantante de “La calle de las sirenas”.

Erik Rubín negó que los besos con Apio fueran reales. Foto: Cuartoscuro IG @apioquijano

Ahora Erik Rubin niega de nuevo los rumores, pero además confirma que para su hija, Apio es sin duda su nueva madrastra. En realidad todo el asunto fue tomado a manera de broma tanto por Mía Rubín, como por su propio padre. Así lo relató el mismo cantante mientras platicaba con Adela Micha en su programa virtual La Saga.

La ex conductora de Big Brother le confesó al cantante que no entendía nada de su separación. Razón de que el tema llegara a la mesa y diera paso a que Rubín comentara sobre aquella anécdota en la que su hija reconoció a su nueva mamá.

“Esto se presta a que, bueno, sí así surgieron muchas teorías que salieron, como, por ejemplo, nos encontramos hace unos días con los Kabah y lo primero, que llega Mía con el Apio y le dice “¡Madrastra! ¡Mi madrastra!”, comentó el cantante.

Desde luego, todo se prestó para que tanto conductora como invitados estallaran en risas. En aquel momento el ahora integrante del próximo musical Vaselina, aprovechó para confirmar de nuevo que no es gay y que nunca sostuvo una relación con el integrante de la banda pop.

Rubín explicó que los supuestos besos eran parte del show. Una sección de la presentación que se dio primero mientras estaban jugando y por accidente, y que después tuvo tanto éxito en la audiencia, que decidieron repetirlo cada vez.

“No nos besamos, hacíamos como que nos dábamos un beso, era el show, nos acercabamos y la madre, pero lo peor de todo es que no se lo di, se lo hubiera dado me cae”, comentó.

La hija mayor de la expareja participará en el musical Vaselina junto con su padres. (Foto: Archivo)

El cantante explicó que aquella reacción era natural porque tenían un gran número de público que pertenecía a la comunidad LGBT. Razón de que el público se “encendiera” con aquella clase de acercamientos. No obstante, al final considera que quizás fue una falta de respeto hacerlo por una razón específica.

“Hubo un momento en los 90′s Pop Tour en el que se dio esto y la banda se prendía, tenemos un buen número de fans de la comunidad y ellos felices y la neta nosotros pues la neta también, divirtiéndonos”, continuó. “Pero pues también era un momento en el que dije ‘estoy casado’ y no soy gay, no me gustan los hombres y aunque lo hubiera hecho como show se hubiera visto mal porque estaba casado”.

Al final Erik Rubín aseguró que separarse de Andrea Legarreta fue en cierta forma “liberador”. Explicó que algo que le pasaba a ambos, como pareja, era la idea romantizada y aceptada por todo el mundo de que ellos eran “la pareja perfecta”.

El productor y cantante ahora se prepara para Vaselina, la cual se encuentra promocionando en diversos programas de televisión. En dicha puesta en escena también participarán Andrea Legarreta y la hija de ambos.