Pelea en el Senado: Monreal y Triana protagonizaron enfrentamiento por la SCJN y el Plan B

El diputado y el senador contrastaron su postura referente a la Suprema Corte

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, recriminó la postura que adoptó la oposición sobre la invalidación del Plan B que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que provocó que se enfrentara al diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana Tena, durante la sesión de la Comisión Permanente.

Te puede interesar: Ricardo Monreal advirtió incongruencia en la macro impugnación que planea Va por México contra el Senado

En la sesión de este martes 9 de mayo, el también coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo no comprender por qué los integrantes de los partidos políticos de oposición “se desnudan o se entregan completamente” para supuestamente proteger a una “casta de privilegiados”.

Ante lo cual, señaló que, desde su perspectiva, es excesivo que se aplauda o se den felicitaciones o que, en cambio, hablen de cada una de sus virtudes de los ministros por haber invalidado una reforma que aprobó el Congreso de la Unión, pero no se hable del tema de los privilegios que tendrían los representantes del Poder Judicial.

Te puede interesar: Senadoras contra la discriminación por menopausia: unieron fuerza para evitar estigmatización

“Están protegiendo estos privilegios en contra de la austeridad de un país, en contra de la necesidad de asumir posiciones más probas, más republicanas para un país que está en una pobreza heredada de los gobiernos anteriores”, señaló el senador.

Los legisladores no estuvieron de acuerdo durante la sesión de la Comisión Permanente (Cuartoscuro)

Entre las múltiples interrupciones que tuvo en su discurso, el diputado Triana Tena pidió a la Mesa Directiva una moción para interpelar al orador, en la cual sentenció que no comparte la idea de que la oposición defiende privilegios, por lo que sentenció que “es falso” y que quienes lo dicen “son mentirosos”.

“Usted enumera una serie de privilegios y yo no comparto ¿Eh? Es falso estamos defendiendo privilegios de nadie, no sean mentirosos, por supuesto que no compartimos esa parte”

Asimismo, el panista refirió que Monreal enumeró “con toda la intensión de desacreditar a la Corte” a través de un tema que poco tiene que ver con lo que sucedió el día de ayer, ya que señaló que la actuación de la corte, en realidad, respondió a un tema de pesos y contrapesos.

La SCJN invalidó una parte del Plan B (SCJN/CUARTOSCURO)

Tras explicar dicha situación y sentenciar que los ministros no tienen privilegios, Monreal interrumpió un momento para señalar que en realidad sí existen esos privilegios; sin embargo, el legislador blanquiazul siguió con su disertación y aprovechó para preguntarle al morenista si toda su crítica incluiría a su compañera de partido Olga Sánchez Cordero —exministra de la Suprema Corte—, así como a las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Te puede interesar: La oposición ya puede impugnar la veintena de leyes aprobadas en una noche por el Senado

“Le suplico que me responda sin rodeos, al grano, si esto incluye a la exministra Olga Sánchez Cordero y si también incluye a Yasmín Esquivel y si también incluye a Loretta Ortiz, quienes son las que han acompañado la posición del presidente”, fue la respuesta que dejó al aire el panista.

Ricardo Monreal se enfrentó a Triana, luego de criticar presuntos privilegios de los ministros de la SCJN (DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Ante lo cual, el senador morenista se disponía a responder explicando que, lo que nota, es que siempre habría diferencias con Triana debido a que ambos forman parte de filosofías políticas diferentes, por lo que lo señaló de defender privilegios de las cúpulas del poder, mientras que él las ha rechazado toda su vida.

“Respondo, diputado, (...) mire, diputado, partimos de filosofías diferentes. Usted defiende los privilegios, yo los rechazo”

No obstante, previo a concluir su punto, Jorge Triana interrumpió con gritos a Monreal, lo que causó que el morenista recriminara que el panista no lo estaba dejando terminar, pese a que él permitió que hablara sin interrumpir su idea, por lo que le exigió que sea tolerante y que aguante las opiniones contrarias.

“Es que no me deja concluir... debería ser más respetuoso usted, porque yo he sido respetuoso con usted. Usted sea tolerante, aguante, porque yo estoy en uso de la palabra respondiendo su pregunta, sea respetuoso y sea tolerante”, refirió.