Los Mascabrothers harán historia: aparecerán al mismo tiempo en TV Azteca y Televisa

Los Mascabrothers aparecerán simultáneamente en las dos televisoras más importantes del país (Foto: Archivo)

Será a partir del próximo 21 de mayo de este 2023 cuando Freddy y Germán Ortega, los llamados Mascabrothers, aparecerán con un nuevo programa en la señal de TV Azteca, anuncio que se dio a conocer recientemente y que ha causado extrañeza, pues los comediantes actualmente forman parte de las filas de Televisa.

Te puede interesar: Sergio Sepúlveda fue captado peleando en pleno concierto de Gloria Trevi: “Difícil de creer”

El anuncio del programa de comedia Hijos de su madre, que se transmitirá muy pronto en Azteca Uno, causó sensación entre la audiencia, pues será la primera vez que unos comediantes famosos estén compitiendo y generando rating a las dos televisoras más importantes del país.

Y es que desde hace siete temporadas, Los Mascabrothers aparecen al aire en Televisa con su programa Relatos macabrones, por lo que parecía impensable que aparecieran con un formato de comedia en la competencia principal de la televisora de Emilio Azcárraga.

Te puede interesar: Ellos serán los jueces de MasterChef Celebrity México 2023 y a esto se dedican

Ante el revuelo, fue Germán Ortega quien explicó que, pese a que han sido acusados de traición por parte de algunos internautas, él y su hermano “tienen la conciencia tranquila”, pues no actuaron deslealmente, ya que no tuvieron nada que ver con el hecho de que TV Azteca haya comprado los derechos del programa que grabaron hace años.

En 2021 Los Mascabrothers lanzaron "Relatos macabrones", que se sigue transmitiendo con éxito a través de Televisa (Foto: Archivo)

“Crees que somos traicioneros, crees que lleguemos a esa bajeza, por supuesto que no, en lo absoluto, somos los más agradecidos con Televisa, con TV Azteca, hasta con Telemundo, somos agradecidos con la vida, porque está pasando algo raro, a nosotros nos cayó por sorpresa, este programa de Hijos de su madre se grabó en el 2018, poco antes de irnos con Azteca”, mencionó Germán Ortega en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

Te puede interesar: Juan Carlos íntimo: México como sede mundialista, cómo TUDN se educa para evitar machismo o promover inclusión y más

El comediante que junto a Freddy da vida a personajes como “La Jitomata y La Perejila” explicó que ellos grabaron el programa próximo a aparecer al aire hace cinco años para la plataforma Claro Video, justo cuando perdieron su exclusividad con Televisa y no fueron llamados para ir al Mundial de Futbol Rusia 2018, como parte del equipo de comedia que suele acudir a los encuentros deportivos.

“Como no nos llamó Televisa como que hubo un sentimiento por ahí. Se entiende y así se manejan las cosas”, señaló el conductor, quien recordó que tras perder su exclusividad, recibieron la invitación de TV Azteca para formar parte del equipo que acudió al Mundial, donde les fue muy bien.

Freddy y Germán Ortega se sorprendieron al conocer la nueva adquisición de TV Azteca (Foto: Archivo)

“Algún ejecutivo de Televisa dijo ‘qué onda, por qué no están en Televisa’, y en 2019 nos llaman y nos piden proyecto y llevamos proyecto. Incluso ya habíamos grabado dos temporadas más de Hijos de su madre”, recordó Ortega, quien junto a su hermano participa actualmente en la obra de teatro Lagunilla, mi barrio.

Fue entonces cuando los Ortega presentaron el proyecto de Relatos macabrones, que fue aceptado y pronto salió al aire, convirtiéndose en uno de los programas más exitosos de la barra de comedia de la televisora.

Germán aseguró que en cuanto se enteraron de que saldrán al aire próximamente a través de TV Azteca, se quedaron “perplejos”, pues desconocían que el programa grabado hace cinco años había sido adquirido por la televisora de Ricardo Salinas Pliego.

Los Mascabrothers grabaron esta serie en 2018 para la plataforma Claro Video (Foto: Archivo)

“Yo no creo que Televisa esté muy contento porque vamos a estar en TV Azteca, nosotros acabamos de grabar temporada 7 y 8 de Relatos macabrones, que nos ha ido muy bien... Obviamente Televisa nos llamó y dijeron ‘¿oye los Mascabrothers le dieron un programa a TV Azteca?’ y no, lo aclaramos inmediatamente”, explicó el actor de comedia, quien da vida al personaje de “Igor”.

Germán mencionó en su entrevista con Infante que si ellos hubieran traicionado a la empresa de San Ángel, ya los hubieran sacado del aire, sin embargo, “Televisa ya entendió que Azteca fue a Claro Video, le interesó el producto y lo compró”.

Por último, el Mascabrother aseguró que no recibirán ningún pago de regalías, pues el proyecto fue pagado en su momento. “Nosotros no vamos a ganar nada a nosotros ya se nos pagó en su momento. Para nosotros puede ser un logro estar en dos televisoras en horario estelar. Para nosotros es una sorpresa, para Televisa también lo fue, no están muy contentos, pero el universo se movió y ahora vamos a estar en dos televisoras”.