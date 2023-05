Estos son los mejores memes de Chayanne para felicitar a las mamás mexicanas por Whatsapp

El cantante es conciderado como el "papá de todos" (Foto: tomada de Twitter)

Este 10 de mayo se celebra el Día de las Madres y una de los artistas más queridos por muchas mamás mexicanas es sin lugar a dudas Chayanne. Es por eso que, en caso de querer sorprender con un divertido detalle, a continuación dejamos algunos de los mejores memes del cantante de Torero para enviar por Whatsapp a modo de felicitación.

El fervor que el intérprete ha causado a lo largo de las generaciones ha sido tal que incluso se ha ganado en Latinoamérica el apodo de El papá de todos, ya que muchas mamás han asegurado que el famoso es su esposo.

Memes de Chayanne para el Día de las Madres

Además de ser uno de los artistas más cotizados en México, Chayanne está ampliamente enterado de su popularidad entre las mujeres, es por eso que cada año se toma el tiempo de felicitar a las madres en su día.

Fotos de Chayanne para mandar el día de las madres (Pinterest)

Aunque hasta el momento, el cantante de Salomé no ha colocado desde sus redes algún mensaje para las madres, en 2022 el famoso subió un video a su TikTok en donde aparecía preparando su desayuno.

“Feliz día de las madres, me tocó hacer el desayuno hoy, feliz día de las madres, pero este me lo como yo”, dijo mientras se preparaba un omelette.

Además, desde tempranas horas, varios internautas en Twitter comenzaron a colocar que ya estaban preparando algunas imágenes o memes con la cara de Chayanne para enviárselos a su mamá.

“Ya quiero que sea día de las madres para que mis tías me manden fotos de Chayanne deseándome feliz día y reenviarselas a mis amigas q ya son mamis también”. “Y si de regalo del día de las madres le bailo torero de Chayanne mejor. Para recordarle los viejos tiempos”, son algunos de los comentarios que aparecieron en dicha red social.

Algo que también se ha convertido en una tradición entre los cibernautas consiste en darle a sus progenitoras todo tipo de curiosos objetos con la cara o forma de Chayanne. Desde tazas, cobijas, galletas o hasta pasteles, son sólo algunas de las ideas que suelen sorprender a las madres y que rápidamente se viralizan en Internet.

“Jajajaja, a mi mamá le contrataron un imitador de Chayanne para el día de las madres”, colocó una usuaria en Twitter.

Frases de Chayanne para dedicar

En caso de querer verse espléndidos, además de las imágenes también se pueden dedicar algunas frases de Chayanne vía Whatsapp. Por ello, recopilamos algunas de las mejores partes de sus canciones que seguramente conmoverán hasta a las mamás más escépticas:

-Has cambiando mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer, un día es un siglo sin ti.

-Si no estás conmigo se me escapa el aire, corazón vacío. Estando en tus brazos sólo a tu lado siento que respiro.

-Cuando estoy contigo crece mi esperanza, vas alimentando el amor de mi alma.

-Nunca imaginé la vida sin ti en todo lo que me planté, siempre estabas tú.

El amor de las mujeres hacia Chayanne es tan grande, que en 2021 se viralizó el momento en que una persona rompió en llanto de forma desconsolada cuando le regalaron una cobija con la imagen del artista.

A través de la cuenta de TikTok @danyeladays se mostró el momento en que una joven le entregó a su mamá una caja. Y cuando ella abrió el regalo se percató del curioso objeto y comenzó a llorar.

“Aquí todos somos hijos de Chayanne”, comentó la hija de la madre en la publicación que causó todo tipo de reacciones en redes sociales.