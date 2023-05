“Arróbame”: Estefanía Veloz se peleó con hijo de Felipe Calderón por el ‘acoso’ a los hijos de presidentes

La famosa activista no se dejó y atacó con todo al hijo del exmandatario panista.

Twitter se convirtió en un ring luego de que Estefanía Veloz, famosa presentadora, abogada y columnista de noticias, se enfrascó en una fuerte discusión con Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y la diputada federal por el Partido de Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala.

Te puede interesar: Felipe Calderón reprobó la “avaricia y estupidez” de la dirigencia del PAN

Todo comenzó cuando la activista publicó en sus redes sociales que es injusto el acosó que han vivido los hijos de los presidentes de México de parte de los medios de comunicación y figuras políticas; sin embargo, aunque no nombró a los hijos del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, usuarios aseguraron que se trató de defender a los primogénitos del líder de la Cuarta Transformación.

“El acoso que sufren los hijos de los presidentes es injusto. En el terreno político se combate con políticas, no con ataques personales. Eso no es democracia”; tuiteó el pasado 5 de mayo.

El primer tuit de Veloz fue pieza clave para el pleito contra el hijo de Calderón. (Twitter)

La pelea estalló con el hijo de Calderón

Debido a lo anterior, el hijo del presidente Felipe Calderón Hinojosa retomó el pasado de la activista en el que señalaba que la decisión de cancelar el Aeropuerto de Texcoco fue muy acertada por parte de AMLO; además posteó una captura de pantalla donde se observa que cómo Estefanía Veloz lo retó en arrobarla en una publicación, donde demostraron anteriores roses.

Te puede interesar: Noroña acusó al PRIAN de chantajear al Senado con su protesta

Sin embargo, la abogada, mediante un mensaje en privado de Twitter, lo insultó llamándolo “espurito” e “hijo de tu espurito padre”, apodo que le puso AMLO a su padre cuando era mandatario del país calificándolo como “presidente espurito”.

La activista social no se dejó y atacó al hijo del expresidenete. (Twitter)

“Arróbame hijo de tu espurio padre. No le saques” y “Que horrible que siempre serás un espurito”, se puede leer en la misma captura que Luis Felipe Calderón Zavala compartió en su red social.

Te puede interesar: Reporteros denunciaron agresión por parte de policías y Guardia Nacional en Edomex

El alegato continuó con más tuits, cuando Estefanía Veloz señaló que nunca se quedará sin responder a alguien que la ofenda sin razón. No antes que aceptó su error al hacer alusiones a su familia.

“.@Luisfelipecalderonz creo que nadie debe atacar a las personas por sus padres¿, supongo que tú también lo crees?; Sin embargo, nunca me quedaré sin responder a alguien que me ofenda sin razón. No debí hacer alusiones a tu familia y tú no debiste ofenderme. Seamos diferentes.

Por su parte, el hijo del exmandatario se limitó a responder con un meme con la oración: “Es hora de dejar de publicar”: haciendo alusión a la pata de un gato y su mano sobre una laptop en burla al bloqueo de la cuenta de Twitter.

Fox se mete al pleito

Y es que antes de que la cuenta oficial de Estefanía Veloz fuera bloqueada, denunció los ataques y amenazas de muerte por parte de los seguidores de Luis Felipe Calderón y del expresidente Vicente Fox Quezada, quien se unió al pleito. “Así son los chairos de incongruentes y convenencieros.”, escribió.

Foz, fiel detractor de Morena se metió al pleito y defendió al hijo de Calderón. (Twitter)

“Ayer recibí ataques, amenazas, hostigamientos, insultos misóginos de los calderonistas, incluyendo al expresidente Fox. Todo por una captura donde Luis Felipe Calderón, a quien yo conocía, me insultaba y me defendí. ¿En qué mundo la víctima es él? No pelean limpio y se sabe.

La cuenta de Estafanía fue bloqueda; sin embargo, se pretende que el hijo de Calderón la reporto. (Twitter)

Hace unas horas, antes de que su cuenta de Twitter fuera dada de baja. La también analista política, destacó que gracias al pleito que tuvo el hijo del expresidente, él pudo subir de seguidores, pues el lunes contaba con 18 mil y hasta el momento cuenta con más de 30 mil seguidores.

“Te respondí, Luis, te hice famoso por un día. De nada”, señaló Estefanía Veloz.

Cabe recordar que Estefanía Veloz fue parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, en marzo de 2021, renunció a la militancia luego de que el partido regido por la 4T anunció que Félix Salgado Macedonio iba a ser el candidato a la gubernatura de Guerrero, a pesar de ser señalado por varias mujeres de agresión sexual.