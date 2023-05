Porfirio Muñoz Ledo festejó revés de Plan B de AMLO

Porfirio Muñoz Ledo aprobó la resolución que dio la Suprema Corte, donde declaró inválida la primera fracción de normas que constituyen el Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (CUARTOSCURO)

El histórico político Porfirio Muñoz Ledo aprobó la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde declaró inválida la primera fracción de normas que constituyen el Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El ex diputado federal, celebró que los miembros de la SCJN reprobaran sólo dos de las seis leyes que fueron modificadas por el Congreso de la Unión.

Te puede interesar: Por qué la SCJN votó en contra del Plan B de AMLO: estos fueron sus argumentos

A través de su cuenta de Twitter, el también expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, festejó que se hayan frenado las aspiraciones absolutistas del presidente López Obrador.

“Hoy 8 de mayo, es una fecha histórica. La @SCJN ha frenado las aspiraciones absolutistas del Presidente de la República. A bien de México, ha restablecido el Estado de Derecho y la dignidad ciudadana. Los mexicanos todos juntos ante la tiranía”, escribió el hombre emblema de la izquierda mexicana.

Te puede interesar: Adán Augusto López condena actuación de la SCJN y anuncia Plan C en materia electoral

En su momento, el también ex senador acusó que la propuesta legislativa de carácter electoral que había propuesto el exjefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador significaba “un golpe de Estado” contra la democracia mexicana.

“Golpe de Estado en México. La iniciativa electoral de AMLO significa un golpe de Estado contra nuestro régimen constitucional. El presidente debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional”, escribió Porfirio Muñoz Ledo (Lopez Obrador/Porfirio Muñoz Ledo/Twitter)

“Golpe de Estado en México. La iniciativa electoral de AMLO significa un golpe de Estado contra nuestro régimen constitucional. El presidente debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional”, escribió el exmiembro y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Te puede interesar: ¿Que opinó López Obrador de Arturo Zaldívar y su voto en contra del Plan B?

De la misma forma, a raíz de que el presidente López Obrador se enfermó por COVID-19 en días pasados, el político reflexionó sobre el asunto, donde calificó como “las enfermedades del presidente adelantan la crisis sucesoria”.

Por igual, destacó que su enfermedad, “precipitan el colapso del régimen” y pidió a los mexicanos estar alertas ante cualquier eventualidad.

“La salud presidencial y el futuro nacional. Las enfermedades del presidente adelantan la crisis sucesoria y precipitan el colapso del régimen. Alerta mexicanos, contra un golpe de Estado silencioso”, señaló el exdiplomático.

Por qué no fue aprobada el Plan B

Norma Piña Hernández fue una de las ministras que votó por la invalidez del Plan B. (SCJN/CUARTOSCURO)

Al momento de que todos los ministros se pronunciaron y dieron los argumentos a favor y en contra sobre el llamado Plan B, hasta el final se quedó la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, en opinar con respecto a este tema, ahí inició manifestando su voto a favor del proyecto que declaraba la invalidez del Plan B electoral.

“Advierto que el decreto impugnado efectivamente fue emitido sin observar algunas de las reglas constitucionales y legales del proceso democrático que dan lugar a un potencial invalidante”, destacó y mencionó que la votación se dio sin que todos los partidos pudieran conocerla y se dispensaron los trámites sin justificar la medida.

La ministras que votaron en contra de la medida, fueron Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes se dicen son incondicionales del presidente de México, dijeron que a pesar de los errores del proceso legislativo, no eran tan graves, e incluso señalaron que la “Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados se reunió ese mismo día y que en ese encuentro se configuró la forma en que se votaría la iniciativa presidencial que se presentó en diciembre del 2022″.

Despues de la determinación de la Suprema Corte, el presidente de México, reiteró que a pesar del revés se implementaría un Plan C, y que no podría ser bloqueado, ya que se iba a convocar al pueblo para que siguiera la transformación, aunque no dió detalles sobre la propuesta.

“Hay un Plan C, que no estén pensando que ya todo terminó. Ese plan Plan C, ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo: ‘basta’ y se inició con la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país”, haciendo una referencia para tener mayoría calificada en el congreso federal en las próximas elecciones.