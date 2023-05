Confirmaron a Ceci Flores, madre buscadora, que la osamenta que encontró no es de su hijo

La líder del colectivo "Madres Buscadoras" grabó un mensaje en redes sociales (Foto: Ceci Flores/ Twitter)

La líder del colectivo Madres Buscadoras, Ceci Flores, realizó un video en días pasados en el que habló sobre el posible hallazgo del cuerpo de su hijo. Sin embargo, fuentes consultadas por Infobae México indicaron que la osamenta encontrada no corresponde con la de su hijo Marco Antonio.

Fue el pasado 5 de mayo que la mujer compartió un video en redes sociales en el que dijo que cerca de Bahía de Kino, en Hermosillo, Sonora, encontró restos humanos. “Un lugar que me han referido por cuatro años que mi hijo estaba aquí (…) aquí se acabó la espera de que mi hijo tocara la puerta”, se pudo escuchar en la grabación.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae México durante el domingo 7 de mayo que el hallazgo de los restos humanos no corresponde a los de Marco Antonio. En un fragmento del documento al que el medio pudo acceder, se pudo leer: “Ceci Flores no corresponde (…) a la madre biológica de la osamenta del sexo masculino localizada en superficie (…) Carretera 100″.

Tras el hallazgo de restos humanos se creyó que la búsqueda de Ceci Flores había concluido (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM/Ilustrativa)

Cabe destacar que, cuando se informó del posible hallazgo de los restos del hijo de la madre buscadora se detalló que no había certeza debido que no se habían entregado los resultados del análisis forense. “Aquí empieza mi verdadero dolor, el no volver a ver a mi hijo jamás y tocar la puerta de un ataúd para verlo”, declaró Flores, el pasado 5 de mayo.

Tan solo un día antes, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Sonora informó que miembros de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública acompañaron al colectivo de madres, quienes acudieron al sitio liego de un reporte anónimo.

Lo anterior, “tuvo resultados positivos, ya que se encontraron restos óseos en un predio cercano a la Carretera Hermosillo – Bahía de Kino, sitio que fue especificado por una persona anónima que se comunicó con el Colectivo, y quien las orientó sobre la ubicación de esos restos humanos”, se pudo leer en el comunicado de las autoridades.

Autoridades acompañaron la búsqueda del colectivo (Foto: Fiscalía Sonora)

El levantamiento de los restos humanos estuvo a cargo de peritos de la Fiscalía, luego de ser trasladados fueron analizados en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) y fue hasta el domingo que se confirmó que no se trataba de los restos de Marco Antonio. “Los restos óseos fueron encontrados en un predio cercano a la carretera Hermosillo – Bahía de Kino”, informó la Fiscalía de Sonora en dicha ocasión

Mataron a madre buscadora en Celaya, Guanajuato

Apenas el pasado 2 de mayo, el colectivo Una Promesa por Cumplir (UPPC) informó sobre el asesinato de Teresa Magueyal, una madre que desde el año 2020 buscaba a su hijo José Luis Apaseo.

“Condenamos su cobarde asesinato y exigimos a las autoridades que investiguen de manera inmediata a los culpables de este terrible hecho (…) les pedimos que garanticen las medidas de reparación para su familia y mecanismos de no repetición para ella y las integrantes del colectivo, pues en Guanajuato las mujeres que buscamos no estamos seguras”, decía el comunicado compartido por el colectivo UPPC.

Teresa Magueyal llevaba desde el 2020 buscando a su hijo (Foto: Facebook/Buscando a Pablito)

Para el pasado 4 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el caso durante su conferencia matutina. “Muy lamentable, mucho muy lamentable esto, esta descomposición que se está dando en Guanajuato con la violencia, y es muy triste que a una madre que está buscando a su hijo se le asesine, o sea, duele muchísimo eso”, fueron las declaraciones del mandatario. López Obrador dijo que se estaba trabajado en el caso y que fue detenido un hombre, sin dar más detalles.