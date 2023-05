Karely Ruiz y Santa Fe Klan habrían confirmado su noviazgo de esta romántica forma

Santa Fe Klan confesó que está enamorado de Karely Ruiz (TikTok)

Santa Fe Klan y Karely Ruiz continúan en tendencia, pues después de que se filtrara el video explícito que realizaron para OnlyFans, los rumores sobre un supuesto noviazgo cada vez son más fuertes. Y en esta ocasión, los famosos hicieron explotar las redes sociales después de realizar en vivo donde aparentemente habrían dejado entrever como nunca antes lo enamorados que se encuentran.

Los usuarios de redes sociales quedaron sorprendidos con la cercanía de los famosos, quienes a pesar de las críticas no han dudado en aparecer juntos en múltiples ocasiones.

Cómo habrían revelado su romance

Fue a través de un video en vivo realizado en la cuenta de Instagram de Santa Fe Klan, donde apareció el rapero y la modelo dentro de un automóvil. Ahí, mientras los dos estaban abrazados, Karely instó al cantante para que diera más detalles de su relación.

“Diles a ellos que te gusto”, comentó la modelo.

A esto, el intérprete de Ojos Tumbados señaló de forma contundente: “Ellos ya saben que me gustas y que no nada más fue una rola, la neta. Sin palabras, ni siquiera les puedo decir todo lo que fue, por eso estoy acá. Vine a ver a la Karely hasta acá en Monterrey”.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan están enamorados (Capturas de pantalla/ IG karelyruiz)

El clip rápidamente se viralizó en TikTok y varios internautas no dudaron en criticar y despotricar en contra de los enamorados.

“Ni lo quiere besar de vuelta”. “Gustar y amar no es lo mismo, pero bueno, es lo que hay”. “Se ve como si a la cariñosa le diera asco el morro”. “La neta el vato se ve bien enculad*”, son algunas de las menciones.

Karely y Santa Fe Klan se dedican canción

Continuando con su velada, durante varios videos que circularon en redes sociales se pudo observar que Santa Fe Klan conoció a la familia de Ruiz y el rapero bailó muy enamorado con la modelo. Ahí fue donde varios cibernautas aseguraron que los artistas ya eran novios.

Después de varios tragos, en un live que hizo Karely se pudo observar que los dos estaban muy abrazados mientras cantaban la canción Mi razón de ser de la Banda MS.

En el audiovisual se veía a Santa Fe dándole besos en el rostro a la modelo mientras ambos entonaban versos como: “Tú eres como el agua clara que llueve del cielo, te quiero porque quiero que me quieras, porque, como tú, no hay nadie más bonita en esta tierra”.

Los famosos han causado controversia en redes sociales (TikTok)

Una vez más, los usuarios de TikTok comentaron sobre este momento y las reacciones estuvieron divididas, ya que algunos aplaudieron a la pareja y otros arremetieron contra ella.

“Está bien, ella me cae muy bien, es honesta en quien es y hacen buena pareja”. “Llorando porque extraña a su ex mujer y se le hace un Nudo en la garganta, aunque él no lo demuestre”. “Está bien que se arriesguen, a ver qué pasa”. “Si van a durar son personas muy compatibles, son supersensibles y sencillos”. “Que bellos son los dos, me alegra verla con ella, por qué cuando le dejé también va a sacar rolas buenas”, colocaron.

Cabe señalar que hasta el momento ninguno de los dos involucrados ha señalado de forma explícita que ya formalizaron su relación.

Cómo es el video de Karely y Santa Fe Klan

El jueves pasado, Karely y Santa Fe anunciaron que el video explícito de la canción Sabes ya estaba disponible en OnlyFans. Y, aunque el contenido de la joven es de pago, rápidamente comenzó a circular en Internet el video filtrado.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan subieron un video explícito (IG onlyfans karelyruiz)

En el video la influencer se encuentra en lencería y con unas botas rosadas, mientras que el rapero trae una camiseta blanca y un pantalón de mezclilla.

Ambos artistas aparecen besándose apasionadamente y conforme avanzan los segundos, Ruiz empieza a desvestirse. Por su parte, el intérprete de éxitos de Debo entender procede a besarle los senos y Karely lo toca por encima del pantalón.