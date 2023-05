Elecciones Edomex: Ginarely Valencia será la moderadora del segundo debate entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral

Foto: Ginarely Valencia fue designada como la moderadora en el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Edomex. (IG @ginarely)

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) informó este viernes 5 de abril que la comunicóloga Ginarely Valencia fue designada como la nueva moderadora para el segundo debate entre las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez para la gubernatora de la misma entidad.

Te puede interesar: Alejandra Del Moral busca hacer Línea de Mexibús para unir Metepec, Lerma y Toluca

El organismo señaló que la también Directora General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México fue designada mediante un sorteo para ocupar el lugar de la periodista mexicana Ana Paula Ordórica quien participó como moderadora en el primer debate entre ambas candidatas.

De acuerdo con el comunicado que emitió el IEEM será el próximo jueves 18 de mayo a las 20 horas que se llevará a cabo el segundo debate entre las candidatas de la alianza Va Por el Estado de México contra la conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y el Partido Verde que conforman la coalición Juntos Haremos Historia.

El segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Edomesx será el próximo 18 de mayo. (Delfina Gómez Álvarez y Alejandra Del Moral Vela)

El cambio se dio después de que Delfina Gómez, y el partido al que pertenece, solicitara que la periodista Pamela Cerdeira no fuera la moderadora de este segundo debate para el cual ya había sido designada, esto porque la exgobernadora de Texcoco argumentara que la comunicóloga se pronunicó anteriormente como anti lopezobradorista lo que eliminaría el carácter objetivo del debate y “no es garantía de neutralidad”.

Te puede interesar: Alejandra del Moral aseguró que “le está pisando los pies” a Delfina Gómez

Por el momento la periodista Pamela Cerdeira no se pronunció al respecto de la decisión del Instituto Electoral del Estado de México sobre sustiturla ya que estaba confirmada para estar presente en el segundo debate por la gubernatura del Estado de México. Sin embargo al enterarse de la petición del cambio publicó un video en redes sociales donde se pronunció al respecto.

Ella dijo que Morena condicionó su participación en el debate si no se modifica quién y cómo se va a moderar, hecho que lamentó. Agregó que la alianza opositora también estaba de acuerdo con tal de que el debate ocurriera.

Te puede interesar: Delfina Gómez rechazó haber condicionado su participación en el segundo debate del Edomex

“Es como aceptar un trabajo y no presentarte a la entrevista y decir qué te pueden o quieran preguntar, como periodista me quieren limitar la libertad de expresión... me parece inaceptable en un ejercicio como este y en la democracia de este país”, espetó Cerdeira.

Alejandra del Moral aseguró que no importa el lugar o la mediadora ella debatirá con su contricante la maestra Delfina Gómez. (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

La maestra Delfina también señaló esto ocurrió también con Ana Paula Ordórica quien fue la mediadora del primer debate. Ella recibió múltiples comentarios por supuestamente interrumpir en diversas ocasiones a la candidata oficialista, es decir del partido en el poder.

Ante esta petición Alejandra del Moral, candidata de la alianza opositora, declaró que “quieren modificar la forma y a la moderadora”, sin embargo puntualizó que no importa porque ella debatirá con ellos sin importar el lugar, momento o quien tenga el papel de mediadora.

Ginarely Valencia fue designada como la moderadora en el segundo debate de las candidatas a la guberantura del Edomex. (Captura)

Ginarely Valencia es licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México, específicamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Actualmente es la directora de este campus universitario. De acuerdo con información que compartió a través de sus redes sociales pertenece a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.

Entre sus logros destacó la publicación del libro Narrar la ciencia: una mirada desde el periodismo, editado y publicado por la misma Universidad Autónoma del Estado de México. Además participa en programas radiofónicos que son transmitidos a través de Uni Radio 99.7 FM que pertenece a la misma casa de estudios.

Información en desarrollo***