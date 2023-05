Por qué Delfina Gómez condicionó su participación en el segundo debate por la gubernatura del Edomex

Delfina Gómez buscará la gubernatura del Edomex por segunda ocasión (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

La candidata de Morena, PT y PVEM a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, expresó que no está segura de su participación en el segundo debate que organizará el Instituto Electoral del Edomex (IEEM), pues ha presentado algunos cambios, entre ellos el cambio de moderadora, luego de que se anunció que sería la periodista Pamela Cerdeira.

Fue durante su llegada al evento que tenía previsto este jueves 4 de mayo que la extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que sus peticiones no tienen ninguna intensión de demeritar el evento y, por el contrario, quiere estar cerca de la ciudadanía pues sentenció que falta un mes para los comicios y aún tiene municipios que visitar.

“Se hizo una propuesta por parte del representante (de Morena ante el IEEM), algunas solicitudes. Yo tengo una reunión pasado mañana con él y vamos a ver qué respuesta hay y esperar ocho días más para que sea la reunión del instituto”, expresó después de poner en duda su participación, pues señaló que sí espera que su solicitad sea atendida.

Delfina Gómez pidió empatía entre mujeres (Twitter/@IEEM_MX)

Tal como lo mencionó, los cambios no fueron directamente pedidos por ella, sino que planteados por José Francisco Vázquez Rodríguez, representante del partido guinda ante la autoridad electoral local, aunque sí reconoció que le pidió expresar su deseo de que hubiera empatía entre las mujeres participantes; sin embargo, la morenista detalló que en los próximos días se reunirá con él.

“No he visto al representante, pero voy a hablar con él, lo que solicité, en general, es que si hubiera ese respeto y empatía como mujeres, debemos ser empáticas y también de los asistentes, que sean empáticos y quién lleve el proceso de moderadora que no caiga en una opinión”, señaló la morenista.

La petición de Morena tendría que ver con la “mala percepción” que la moderadora del primer debate, la periodista Ana Paula Ordorica, dejó en todos los integrantes de la Cuarta Transformación, ya que consideraron que existió un trato indistinto entre las dos candidatas, por lo que sentenciaron que presentarían una queja contra el Instituto Electoral del Estado de México.

Morena se inconformó con la participación de la periodista Ana Paula Ordorica en el primer debate (Captura de pantalla)

No obstante, la candidata fue cuestionada sobre el porqué de solicitar el cambio de la moderadora para el segundo ejercicio, en este caso a Pamela Cerdeira, ante lo cual apuntó que no ese cambio no es la prioridad, debido a que la reconoce como una mujer disciplinada, pero pedía respeto entre las partes y su agenda se estaba viendo afectada.

“El debate es como cualquier actividad, todo lo que te pueda dar intercambio de ideas es un aprendizaje, vale la pena”

Pamela Cerdeira reaccionó a la petición de Morena

La periodista invitó a un debate menos formal de las candidatas

En medio de la decisión morenista, Pamela Cerdeira reaccionó a la solicitud de que no sea la moderadora del segundo ejercicio democrático y se mostró sorprendida por la decisión, debido a que fueron los propios partidos políticos participantes en la elecciones quienes la seleccionaron a ella para el papel.

“Morena ha condicionado su participación en el debate a cambio de que se modifique quién y cómo se debe moderar y la coalición (Va por el Estado de México) con tal de tener el debate, parece estar cediendo”

Tras explicar lo anterior, la periodista sentenció que el debate no debería de ser un tema de “concesiones” entre los partidos, sino un ejercicio para que el electorado pueda conocer mejor las opciones por las que se tendrás que decantar el próximo 4 de junio. Además, señaló que, como periodista, podría entenderse la decisión como contraria a la libertad de expresión.

Los debates en el Edomex han sido polémicos (Twitter/@IEEM_MX)

“A las candidatas a las que están tratando como menores de edad que no son capaces de asistir a un debate en donde puedan contrastar sus propuestas e ideas”

La periodista invitó a las dos candidatas a asistir a su espacio radiofónico para que puedan dar a conocer sus ideas, sin que el evento sea organizado por las autoridades, sino hacer sólo un foro en donde la ciudadanía pueda conocer mejor a las dos mujeres que aparecerán en la boleta electoral.

“A los partidos, gracias, así no, no muchas gracias. Creo en la democracia, creo en la libertad de expresión y, por supuesto, creo que todas las personas podemos sentarnos a hablar y discutir en la misma mesa”, finalizó.