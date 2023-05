Cazzu recibió un regalo para el bebé que espera con Nodal; reacción conmovió a sus fans

Así fue el momento en que el cantante obtuvo el primer regalo para su hijo Crédito: Tiktok/@denis___salcedo

Fue a mediados de abril cuando Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, anunció su embarazo durante un concierto que ofreció en su natal Argentina y Christian Nodal hizo lo propio tan solo unos días después en un palenque mexicano. A partir de ese momento, los rumores que rodeaban a los enamorados por cómo comenzaron su romance se transformaron en muestras de cariño.

Te puede interesar: ¿Nodal dedicó su nueva canción a Belinda?, fans encontraron supuestas indirectas para la española

Fue bajo este contexto que los cantantes fueron sorprendidos por sus fanáticos con obsequios para el bebé que nacerá en verano. El primero en recibir un regalo fue el intérprete de Botella tras botella, pues durante un concierto extendió sus manos hacia el público para agarrar un un aparente pañalero que observó muy contento.

En redes sociales se viralizó una fotografía del primer ultrasonido. (TikTok: @cazzuglobal)

“Se ve que no cree tanta alegría, pensé que esa chica lo terminaría de destruir pero me equivoqué y me da gusto que los dos sean felices”, “Es el hombre más feliz del condado”, “Qué lindos, no se merecen todo el hate que reciben”, fueron algunas reacciones en redes.

Te puede interesar: Cazzu presumió su baby bump durante un show de Nodal: “Escuchando a papá”

Pero lo seguidores de Cazzu no se quedaron atrás, pues durante un show que ofreció en Guatemala recibió unas calcetas blancas adornadas con un enorme moño amarillo y su reacción se viralizó en redes sociales, pues no pudo ocultar las emociones que sintió por ver una prenda tan pequeña al igual que su novio.

Se espera que el bebé nazca entre agosto y septiembre de 2023. (TikTok: @cazzuglobal)

Eso no fue todo, otra persona del público que asistió al Empire Music Festival 2023 le llevó un peluche en forma de tiburón.

Te puede interesar: El momento en que Christian Nodal reveló el sexo de su bebé de forma accidental

Las reacciones no se hicieron esperar, pues mientras algunos usuarios aseguraron que Cazzu llena cualquier lugar con un resplandor por su maternidad, otros aseguraron que próximamente se sumarán a las muestras de cariño con más artículos para bebé.

“Omg por qué no pensé en eso, voy a traerle algo para el next concierto”. “La felicidad se nota en todo su esplendor”. “Su carita”. “Te vez hermosa con tu pancita”. “Es tan hermosa se ve que es tan tierna”. “Su carita hermosa está brillando!!”, escribieron en TikTok.

Los cantantes desataron rumores de boda tras visitar una joyería mexicana. (REUTERS/Steve Marcus)

Christian Nodal reveló por accidente el sexo de su bebé

El intérprete de No te contaron mal, Ya no somos ni seremos y Por el resto de tu vida concedió entrevistas para diversos medios durante su reciente visita a Colombia donde fue cuestionado sobre cómo ha vivido los primeros meses de embarazo junto a Cazzu y cómo se siente por su próxima paternidad.

Fue durante una de estas charlas donde accidentalmente confesó que su bebé es una niña. Y es que mientras hablaba sobre sus planes de retirarse los tatuajes que tiene en su rostro y el estudio que tiene pensado abrir en Estados Unidos, comentó:

Me gustaría que mi hija conozca mi carita.

La pareja no ha compartido más detalles sobre su bebé. (REUTERS/Steve Marcus)

El comentario de Nodal desconcertó al entrevistador, quien no dudó en cuestionarlo sobre el género de su bebé para reafirmar la información que habría dado por error. Fue en ese momento cuando el mexicano negó todo:

“No, no lo sabemos (si será niña), pero ahí estoy haciendo fuercita. Siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada”, agregó en la entrevista recuperada por Las Estrellas Televisa.

Pero eso no fue todo, en una interacción para TikTok se sinceró sobre cuáles son los nombres que ha pensado su bebé y su lista está encabezada por uno en especial que Cazzu no estaría dispuesta en aceptar por su trasfondo.

“No sé si esta pregunta es un poco atrevida, pero ¿si tu bebé fuese niño ¿qué nombre te gustaría que tuviera y si fuera niña igual?”, preguntó el entrevistador y Nodal respondió con una gran sonrisa en su rostro: “La mamá no me dejará, pero yo quisiera que se llame Zoro y si es niña la verdad no sé”.