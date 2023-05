Julión Álvarez defendió a María León tras equivocación en el Himno Nacional

El cantante defendió a María León tras error en el Himno Nacional (Ig: @lospasosdejulion) (Ig: sargentoleon)

Recientemente María León fue duramente criticada por equivocarse en una de las estrofas del Himno Nacional Mexicano en un evento deportivo, tras el suceso el cantante Julión Álvarez se convirtió en uno de los primeros artistas en pronunciarse sobre el error de la exvocalista de Playa Limbo.

¿Qué dijo el autor de Me Vas a Extrañar? El chiapaneco defendió a María León frente los señalamientos del público que criticaron duramente a la intérprete de Piérdeme el Respeto, especialmente en el tema sobre el nerviosismo que rodea a los cantantes cuando suben a un escenario para entonar la composición más importante para toda una nación.

El exintegrante de la Banda MS también aprovechó estar frente a las cámaras de distintos medios de comunicación para pedirle a la exparticipante de ¿Quién es la Máscara? que no hiciera mucho caso a las críticas que recibe tras una equivocación a pesar de que puedan ser “crueles”.

El cantante agregó que es entendible que se pueda equivocar por nervios de manera accidental porque el lugar donde tuvo su participación estaba lleno de gente y eso causa intimidación.

María León se equivocó al cantar el Himno Nacional Mexicano durante partido de beisbol de la MLB (Captura ESPN)

“Lo que a mí me sucede en el escenario, se los digo tal cual, en el escenario impone muchísimo cantar el Himno Nacional, más que nada porque te repiten tanto que no te vayas a equivocar que a veces uno no se siente seguro”, reveló el cantante de música de banda.

Agrego que no es fácil y que a fin de cuentas la famosa debería dar vuelta a la página, y con humor agregó, que se convirtió en una más dentro de la lista de personajes que se equivocaron en uno de nuestros Símbolos patrios.

“Sí es complicado, yo no estaba enterado de lo de María León, pero pues una más que se suma a la lista de las críticas”, mencionó.

Recordemos que Julión Álvarez también tuvo un error al interpretar el Himno Nacional, esto hace 7 años cuando en 2016 fue invitado al evento deportivo de futbol americano de la NFL en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Durante la ceremonia de inicio del enfrentamiento entre Oakland Raiders y Houston Texans el mexicano cantó las estrofas de nuestro lábaro patrio.

Julión Álvarez también se equivocó al interpretar el Himno Nacional Mexicano (Foto: Instagram/@julionfansalvarez)

Fue en el punto donde dice “Ciña, ¡Oh Patria!” cuando el intérprete de El Amor de su Vida solamente dijo “Patria”, en ese momento fue duramente criticado, no obstante también se llegó a pensar que pudo haber sido un error técnico del micrófono y del audio del lugar.

En otros temas, Julión Álvarez descartó completamente una colaboración con la artista Fey, de quien recientemente confesó que “le encantaba” desde que era niño y la calificó como su “crush”, que significa que está enamorado de una persona a quien se le considera “inalcanzable” y como un amor imposible.

El músico chiapaneco dijo que por temas de restricciones de la compañía disquera, así como cláusulas que debe cumplir, vuelve imposible invitar a distintos cantantes a colaborar con él.

El intérprete de Que Te Vaya Bien igualmente compartió que podría crear un documental para contar las historias y anécdotas que vivió cuando fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos por ser incluido en la “lista negra” del Departamento del Tesoro en aquel país. Sin embargo es algo que por el momento no tiene planeado.

¿Qué pasó con María León?

La famosa cantante acudió como invitada al encuentro entre San Francisco Giants y los San Diego Padres en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en la Ciudad de México. Este partido de beisbol fue el escenario para que la también bailarina se llevara los abucheos por cantar mal el Himno Nacional frente a todo el público.

Ella dijo “un soldado de Dios escribió” en lugar de “por el dedo de Dios se escribió”, que es la forma correcta de interpretar nuestro lábaro patrio.