Julión Álvarez conoció a Fey, su amor platónico: “Enamorado de usted”

Fue en el programa "Mi famoso y yo" donde ambas figuras se dieron un abrazo

Hace algún tiempo Julión Álvarez reveló que desde muy joven sintió una admiración por Fey, quien con su belleza, personalidad, voz y manera de bailar lo conquistó a temprana edad.

El cantante de regional mexicano destacó que desde entonces ha seguido los pasos de la cantante de temas como Gatos en el balcón y Azúcar amargo, a quien nunca pudo conocer hasta este 2023, pues recibió una sorpresa por parte de la producción del programa Mi famoso y yo.

Fue en dicho reality show donde el cantante de El color de tus ojos expresó lo mucho que le gustaba escuchar a Fey y verla bailar, sin imaginar que la propia intérprete de 49 años lo estaba escuchando tras bambalinas.

Julión forma parte del panel de Jueces de "Mi famoso y yo" (Foto: Efe)

Luego de “declarar su amor” por María Fernánda Blázquez Gil, nombre real de la llamada “reina de los 90″, Julión fue sorprendido por la propia artista, quien se notó feliz por poder conocer a su famoso fan.

“Fey, me encantaba Fey... Cómo cantaba y bailaba, la veía y yo decía ‘N’ombre’, me encantaba. Hasta la fecha no la conozco, le mando un saludote con mucho respeto también, yo estaba chiquillo. Tú mi complemento mi media naranja... yo, salía la canción en video y me emocionaba”, dijo Julión Álvarez en el video que fue proyectado en el foro de Mi famoso y yo, donde participa en el jurado.

Tras ello, fue la intérprete quien salió de backstage y cantó su famoso tema Media naranja, con lo que Julión se quedó con la boca abierta y pudo disfrutar de la actuación de su “popera favorita”.

Tras la actuación de la intérprete mexicana, el nacido en La Concordia, Chiapas, se aproximó para saludarla y abrazarla, con lo que Fey se notó muy entusiasmada “Que no le dé pena”, dijo en el programa donde compartió junto a Adal Ramones y Cecilia Galliano.

El cantante de 40 años no se pudo contener y expresó palabras de admiración a la cantante de pop y electrónica: “Mucho gusto oiga, muchísimo gusto de verdad... Déjenme saludarla, por favor hombre. Mucho gusto, de verdad muy fan”.

“Para mí fue inspiración, de verdad, yo digo, Siempre he admirado a las mujeres que cantan, que bailan, entonces yo la veía y yo decía, con mucho respeto lo digo, y así tal cual oiga, enamorado de usted de toda mi infancia, de veras “, dijo el cantante.

“Qué bonito de veras, qué declaración tan romántica, ahora sí hay caballeros caray, todavía quedan”, bromeó María Fernanda Blázquez Gil ante los piropos de Julión.

Julión confesó que de niño estuvo "enamorado de Fey" (Foto: Instagram@fey)

Les cuento que dentro de las grabaciones de @mifamosoyyo me sorprendieron con la visita de @officialfey a quien le tengo una gran admiración y pudimos cantar juntos pic.twitter.com/ynatyLiFgI — Julion Alvarez (@julionalvarez) April 25, 2023

Fey en polémica con Enrique Guzmán por supuesto uso de<i> playback</i>

La cantante estuvo hace algunas semanas en medio de la polémica luego de haber anunciado que iniciaría una gira de conciertos en conjunto con su colega Alejandra Guzmán, pues pocos días después el llamado Eternas Tour fue pospuesto “hasta nuevo aviso”.

En un inicio tanto la “reina del rock” como Fey emocionaron a sus fans con el anuncio de su colaboración, que incluiría la publicación de un par de sencillos grabados en conjunto, sin embargo, de un momento a otro la gira canceló sus planes.

En medio de la controversia y tras un escueto comunicado en las redes sociales, Enrique Guzmán se pronunció al respecto y aseguró que la cantante de temas como Bajo el arcoiris y La noche se mueve pretendía hacer uso de playback, lo que habría ocasionado la molestia de Alejandra.

Según Enrique Guzmán, la estrella de pop y electrónica mexicana no está acostumbrada a cantar en vivo (Foto: Instagram @eguzmanoficial/@fey)

“Ningún artista sale a un espectáculo en el centro de espectáculos donde lo estaban planeando a hacer playback, ella lo que quería era hacer playback y entonces Alejandra decidió cancelarlo”, dijo el cantante en un primer encuentro con la prensa.

“Ojala que le vaya mejor y que le vaya muy bien y que aprenda a hacer arreglos musicales. Me han dicho que canta muy bien, el problema es que no tiene arreglos musicales, ¿por qué? Porque normalmente hace playback. Si no se dedica a eso, pues no tiene arreglos musicales”, dijo el cantante posteriormente a Chismorreo.