Adiós a la Megapantalla IMAX del Papalote Museo del Niño luego de 30 años

El popular museo informó este martes sobre el cierre definitivo de la Megapantalla IMAX. (Cuartoscuro)

Una era terminó tras el anuncio sobre el cierre de la Megapantalla IMAX ubicada en el Papalote Museo del Niño en Chapultepec La información se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales del recinto cultural.

Te puede interesar: Hoy No Circula CDMX y Edomex para este viernes 28 de abril

De acuerdo con el comunicado la Megapantalla dejará de operar a partir de este martes 2 de mayo tras 30 años de servicio ininterrumpidos en los que deleitó, fascinó y sorprendió a los más chicos y a los más grandes que visitaron este popular museo durante las últimas tres décadas.

El Papalote Museo del Niño reveló que el ciclo de esta tecnológica atracción, que inició en 1993, finalizó debido a que también concluyó el contrato que firmó el recinto con IMAX y que debido a que no se cuenta con un sistema que pueda alcanzar la calidad que se ofreció hasta el día de hoy.

El Papalote Museo del Niño publicó un comunicado para informar sobre el cierre de una de sus atracciones más populares (Captura Tw: Papalote_museo)

“El contrato que, en su momento, firmaron Papalote Museo del Niño y IMAX llegó a su fin. Además el formato análogo de la sede Chapultepec dificulta ofrecer una programación atractiva a nuestros visitantes”, informó a través de una publicación en la plataforma Twitter.

Te puede interesar: Vincularon a proceso a Christian Von Roehrich

Respecto a esto, agregó que estas son las razones por las que finalmente decidieron cerrar definitivamente la sala donde se encontraba esta pantalla. Sin embargo, en el mismo documento se dio a conocer que próximamente se revelarán noticias sobre las nuevas atracciones que prepara el equipo del Papalote Museo del Niño para ofrecer a sus visitantes y mantener el gusto por este recinto de aprendizaje.

Los usuarios de redes sociales que vieron el post mostraron su sorpresa, tristeza, pero sobre todo su agradecimiento al recinto cultural y a la Megapantalla que se ubicaba en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Te puede interesar: Cuáles son los precios de las gasolinas en Ciudad de México este 28 de abril

“Que triste, no puede ser, por qué nos hacen eso”, “Se les acabó el presupuesto? Eso es muy triste”, “Lindos recuerdos de nuestra infancia, pero todo en esta vida tiene un ciclo, gracias por tantas historias”, “Me rompe el corazón, no!!”, externaron los internautas.

Las autoridades del recinto cultural informaron que pronto darán a conocer más detalles sobre las nuevas atraccions que sustituirán a la Megapantalla. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Otros más aseguraron que el problema era de carácter político y culparon al presidente López Obrador por supuestamente estar detrás del cierra de la pantalla IMAX por una presunta falta de presupuesto para la cultura en la Ciudad de México.

“Por qué no les quieren renovar el contrato? Seguro es la 4T que mejor invierte en otras cosas por fines políticos en Iztapalapa”, “Y así, poco a poco, día con día, nos vamos acercando más a Venezuela, hoy más que nunca hace sentido la frase AMLO ES UN PELIGRO PARA MÉXICO”, “Otra víctima más del destructor Obrador como pasó también con la montaña rusa y los juegos mecánicos de Chapultepec, bien podrían poner proyectores digitales de alta definición para haberlo modernizado”, se lanzaron usuarios de Twitter en contra de la actual administración de nuestro país.

Algunos más lamentaron no saber de la noticia porque, aseguraron, visitaron esta atracción y por no decirles que eran los últimos días en que se podría disfrutar decidieron no entrar a ninguna función.

El Papalote Museo del Niño informó que tras el cierre de la Megapantalla IMAX se podrá disfrutar del resto de las atracciones. (REUTERS / Edgard Garrido)

En el comunicado el Papalote Museo del Niño aprovechó para dedicar unas palabras a la labor que todos los que trabajan en el inmueble, especialmente en la atracción antes mencionada. En la publicación se lee lo siguiente:

“Desde su creación hace 30 años Papalote Museo del Niño se tomó el juego muy en serio acompañando a niñas y niños en su camino de aprendizaje, creando experiencias, recuerdos y vínculos emocionales que trascendieron generaciones”, compartió el museo.

Dentro de las funciones que más destacaron en los últimos año fue la de Odisea Tortuga: la gran aventura de Bunji, Perros Superpoderosos. Otra de las favoritas fue ¡Dinosaurios Viven! 3D, entre muchas otras funciones que los usuarios recordaron con nostalgia a través de sus cuentas personales.