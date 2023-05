Fran Hevia aclaró lo sucedido entre Ricardo O’Farrill y Daniel Sosa en la boda de Mau Nieto

El escándalo detrás de la polémica de Ricardo O’Farrill y Daniel Sosa (Fran Hevia, Captura de Pantalla)

El comediante mexicano Ricardo O’Farrill ha sido el centro de la polémica en las últimas semanas, tras hacer fuertes declaraciones en contra de algunos de sus colegas e integrantes del gremio del stand up en redes sociales. Además, la salud mental del comediante fue objeto de discusión en los medios.

Uno de los nombres que se mencionó entre las declaraciones de O’Farrill fue el de Fran Hevia, quien recientemente aclaró lo que realmente sucedió entre Ricardo y Daniel Sosa, luego de que nadie de los involucrados había dado declaraciones al respecto.

Hevia habló al respecto durante el espacio radiofónico “La Caminera”, del cual es uno de los locutores principales. Según Hevia, él es una persona cercana a Ricardo O’Farrill, por lo que se atrevió a hablar al respecto.

De acuerdo con Hevia, durante la boda de Mau Nieto, a la cual fue invitado, notaron que Ricardo O’Farrill estaba raro y fuera de sí. Llegó tarde y desencajado, por lo que su círculo más cercano se acercó a él para saber lo que sucedía. Uno de estos fue Daniel Sosa, quien trató de calmarlo y abrazarlo, pero O’Farrill no lo tomó bien.

La verdad detrás de las fuertes declaraciones de Ricardo O’Farrill en contra de sus colegas del stand up (Instagram richieofarrill/danielsosafado)

“Ya llevábamos un rato, los que somos cercanos a Riche notándolo raro, fuera de sí, varios creímos que no iba a llegar ni al evento, llegó tarde a la boda y medio desencajado, los que lo conocemos, pues lo vimos mal…” es lo que dice el comediante.

Como resultado, al día siguiente, en el recalentado y por seguridad de los presentes, a Ricardo O’Farrill no se le permitió la entrada a la Tornaboda de Mau Nieto, lo que desembocó en lo que todos lamentablemente vimos.

Hevia aseguró que lo principal en estos momentos es que Ricardo O’Farrill se encuentre bien, pues a sus amigos y familiares es lo único que les interesa, además, familiares declararon que ya lo están cuidando y se encuentra en rehabilitación.

Exnovia de Richie O’Farrill habla sobre el escándalo de los standuperos

El mundo del stand up se encuentra en una vorágine de polémicas y acusaciones que parecen no tener fin. Desde que Ricardo O’Farrill comenzó a señalar a sus compañeros y excompañeros en las redes sociales, la controversia ha sido el pan de cada día. Ahora, una nueva voz se ha sumado a este debate: la de su ex pareja, Mónica Loza.

Mónica Loza, una fotógrafa de profesión, mantuvo una relación estable con O’Farrill desde el año 2018. Ambos vivieron juntos en un departamento ubicado en la Colonia Condesa de la Ciudad de México. Sin embargo, se supo que en el año 2020 la pareja terminó su relación, de una manera que no fue pública, pero que se rumorea que fue bastante conflictiva.

La tensión en la boda de Mau Nieto: lo que realmente sucedió entre Ricardo O’Farrill y Daniel Sosa (GAIA)

En medio de toda la controversia que ha generado O’Farrill con sus señalamientos en las redes sociales, Mónica Loza ha sido mencionada en varias ocasiones en relación con momentos de violencia doméstica que habría vivido con Ricardo.

Si bien, ella no había hablado públicamente sobre este tema, decidió salir al paso para pedir que no se le involucre más en toda esta situación que involucra a varios personajes y marcas.

En sus redes sociales, Loza emitió un mensaje para expresar su dolor y su petición de no ser mencionada en esta polémica: “Queridos amigos, no haré declaraciones ni responderé preguntas sobre el tema. Mi proceso ha sido largo y muy doloroso. Les pido de favor que respeten mi decisión y que no me involucren jamás con esta persona… Con muchísimo amor, Mónica”.

La polémica en el mundo del stand up parece no tener fin, y cada día se suman nuevas voces y acusaciones.