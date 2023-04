Verónica del Castillo no borrará publicación sobre Rebecca Jones si su familia no le reclama

Verónica del Castillo fue criticada por supuestamente hacer promoción de sus servicios con la muerte de Rebecca Jones (Instagram @vdelcastillotv/@la_rebeccajones)

A más de un mes de la muerte de Rebecca Jones, Verónica del Castillo volvió a hablar sobre la muerte de su amiga y nuevamente negó haber sido “oportunista” al publicar un mensaje de despedida con el que también publicitaba sus terapias, inclusive dijo que no lo borrará.

En su mensaje, la presentadora mencionó que Rebecca estaba sufriendo ya que tuvo que pasar por las 60 quimioterapias que recibió en cinco años, detalle que no se sabía de su vida. Asimismo, mencionó que ella pudo “penetrar en su alma” con Reiki, aunque no pudo darle el oxígeno líquido intravenoso que le pidió.

Estas palabras causaron controversia por lo explícita que fue al hablar de la salud de Jones, cuando ella no habló sobre sus quimioterapias. También recibió críticas por hablar de los servicios que ofrece en su clínica.

Los detalles que mencionó Verónica no eran públicos porque a Jones no le gustaba hablar de su salud (Captura de pantalla/Instagram)

Ahora, la hermana de Kate del Castillo compartió en entrevista con TVyNovelas que ella defenderá su publicación porque fue un mensaje que salió de su corazón, según dijo, y además se considera una defensora de la libertad de expresión, por lo que tampoco va a eliminar comentarios en su contra.

“La gente que me conoce, sabe de dónde vino mi mensaje, no voy a bajar nada de mis redes sociales cuando viene del corazón, pero tampoco voy a bajar lo que me escriben porque soy una defensora de la libertad de expresión”

La hija de Eric del Castillo aseguró que este tipo de mensajes, los cuales ha publicado en sus redes con las muertes de algunos famosos, no los hace con el fin de obtener más clientes y ganar más dinero, sino que tiene el objetivo de ayudar a la gente, inclusive recordó que en una ocasión ofreció apoyo gratuito.

La familia de Rebecca no ha hablado acerca de esta polémica (Instagram/@la_rebeccajones)

“Es mi desesperación de que la gente tenga una ayuda, que me consta que funciona. Si les parece falta de tacto, a mí no me importa, mi ego se hace a un lado, no me importa que me ataquen”, aseguró.

Es por eso que la presentadora se negó a borrar su publicación a pesar de las críticas que ha recibido, inclusive mencionó que el único motivo por el que la quitaría sería porque la familia de Rebecca le reclame.

“Si la familia no me reclama, qué me va a importar lo que dice la gente”

Verónica comentó que siempre ha buscado estar cerca de las personas del medio que sufren alguna enfermedad o pérdida, algunos ejemplos son cuando murió Xavier Ortiz, así como la reciente muerte de Julián Figueroa, que intentó darle su pésame a Maribel Guardia.

Jones murió a los 65 años tras complicaciones por el cáncer que sufría (Instagram: @la_rebeccajones)

La respuesta que Rebecca Jones le dio a Verónica del Castillo

Pocos días después de que murió la protagonista de La sonrisa del diablo, Verónica aseguró que un día su dispositivo Alexa se encendió y dijo una oración que no existe.

Pese a que buscó de dónde surgió la oración, no encontró su origen, por lo que le pidió ayuda a una amiga angelología, quien le explicó que Rebecca le estaba diciendo que no se pudo despedir de muchas personas.

Asimismo, afirmó que fue una persona cercana a la actriz y es por ello que confía que Rebecca no hubiera tomado de forma negativa su publicación.

“Tengo la piel de elefante. Me quedo con la opinión de Rebecca de mí (...) Yo no era su íntima amiga, pero creas un vínculo importante cuando ayudas a trascender ciertas situaciones de dolor, de tristeza”, dijo Del Castillo en un encuentro con la prensa.