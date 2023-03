Verónica del Castillo compartió el milagroso mensaje póstumo de Rebecca Jones que recibió vía electrónica

Rebecca Jones fue una reconocida actriz mexicana, su carrera estuvo llena de obras cumbres del mundo de las telenovelas.

El medio artístico nacional perdió una estrella el 22 de marzo de 2023: Rebecca Jones falleció a los 65 años de edad tras sufrir complicaciones en su salid derivadas del cáncer que padecía. La noticia conmocionó tanto a artistas como al público en general, pues la intérprete logró ganarse el cariño de todos durante más de cuatro décadas de trayectoria.

Según contó la publirrelacionista Danna Vázquez en varias entrevistas, la última voluntad de Rebecca Jones era que su funeral se llevara a cabo en privado solo con sus seres queridos más cercanos y posteriormente se hiciera un homenaje que ella misma habría planeado. Hasta el momento se desconoce cuándo sucederá este último, pero será una manera muy especial de que Rebecca se despida de su público.

Rebecca Jones y Maximiliano Camacho tuvieron un hijo de nombre Maximiliano. (Foto Instagram: @la_rebeccajones)

Entre los recuerdos y condolencias que compartieron muchos famosos a través de sus redes sociales, destacó un mensaje que escribió Verónica del Castillo en memoria de la protagonista de Para volver a amar. Y es que usuarios de redes sociales acusaron a la periodista de usar la muerte de la actriz para promocionar terapias.

“Amiga linda, desde diciembre de 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital. Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B. Que tu alma reciba con júbilo y paz esta liberación corporal”, comenzó.

Verónica del Castillo aseguró que ha sufrido censura en redes sociales por hacer publicaciones sobre medicina alternativa y efectos de las vacunas. (Captura: Youtube/MasterChef México)

Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste”, añadió la famosa, quien en su mensaje también mencionó a otra famosa actriz fallecida en los últimos años. Te adoro y nunca olvidaré el Reiki que te di hace años, donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma.

Tras lo sucedido, la periodista tuvo un encuentro con medios donde explicó que no se arrepiente de haber escribido dicho mensaje porque refleja parte de su convivencia con la actriz: “Todos los puntos de vista son válidos, cada quien despide a sus muertos como quiere. Yo despedí a Rebecca como a mí se me dio la gana, escribí algo y no es una condolencia a la familia, es una carta mía de despedida a mi amiga Rebecca”.

La actriz perdió la vida días después de Ignacio López Tarso e Irma Serrano "La Tigresa". (Instagram/@la_rebeccajones)

Asimismo, aclaró que no vende terapias: “Yo no vendo lo que Rebecca me pidió, que eran uno sueros de medicina alternativa (...) Ella quería probar la medicina alternativa desde que la entrevista para el programa Hoy y me dijo que quería dar a conocer esta parte holística”.

Respecto a las críticas que recibió aseguró que “Tengo piel de elefante. Me quedo con la opinión de Rebecca de mí (...) Yo no era su íntima amiga, pero creas un vínculo importante cuando ayudas a trascender ciertas situaciones de dolor, de tristeza”.

Pero eso no fue todo, la periodista contó que luego de enterarse del deceso de Rebecca Jones se sometió a una terapia y, mientras escuchaba audios con la voz de la intérprete, un dispositivo Alexa se prendió repitiendo una oración inexistente:

Esta fue la polémica fotografía que subió Ari Telch; pertenece a la telenovela "Imperio de Cristal".

“Lo tengo grabado en mi teléfono, entonces le pedí a mis amigas que le pidiera a Alexa que reprodujera esa oración y no existe. Se lo mande a una amiga que es angelóloga y me dice: ‘Mensaje recibido, te está diciendo que no se pudo despedir de mucha gente y que está bien’, yo me quedó con eso”.

Si la gente se ríe, si cree, si no cree, ese es su punto de vista tan respetable como el mío. Yo no quito ni bajo post porque no me arrepiento de nada, porque soy defensora de la libertad de expresión.

Respecto a los señalamientos que recibió Ari Telch por despedirse de su colega con una foto tachada de inapropiada, Verónica del Castillo comentó: “No veo ningún problema, está divina esa foto”.