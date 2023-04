Gustavo Adolfo Infante no obtuvo permiso para integrarse a Televisa, según Ana María Alvarado

La conductora explicó por qué es sospechoso que el comunicador subiera hasta el sexto piso de la empresa

Desde hace varias semanas se había rumorado que Gustavo Adolfo Infante había sido visto en las instalaciones de Televisa San Ángel, lo que llamó la atención del público pues en múltiples ocasiones el presentador se ha dicho orgulloso de pertenecer a las filas de Imagen Televisión, donde ha permanecido por siete años.

Fue la también periodista Verónica Gallardo quien dio a conocer que Gustavo había sido visto en la oficina de un importante ejecutivo de la empresa de San Ángel y además en el área de contrataciones de dicha compañía.

De acuerdo con lo informado por Gallardo, el famoso conductor llegó al sexto piso del edificio principal de Televisa para negociar su ingreso.

“La semana pasada lo vieron que llegó al sexto piso. En el sexto piso está todo lo administrativo de Televisa, absolutamente todo, es donde entras a firmar un contrato porque ya te pusiste de acuerdo con el productor, con ejecutivos, de cuánto te van a pagar y no creo que haya ido a regalarles cacahuates”, señaló Verónica Gallardo en su canal de YouTube.

Verónica aseguró que Gustavo había sido visto en el área de contrataciones de Televisa (Fotos: Getty Images Ig/@vero1gallardo)

Ante este panorama fue el propio Gustavo quien en una emisión posterior de su programa en la plataforma de videos admitió que efectivamente sí se apersonó en las oficinas de la televisora.

“No tengo por qué explicarle a nadie nada de lo que haga, si tengo citas laborales o no laborales en Televisa o en la BBC de Londres, o donde sea, yo lo expliqué en tiempo y forma a quien se lo tenía que explicar”, reveló.

Ante algunos comentarios que señalaron una presunta “traición” por parte del autonombrado “periodista de las exclusivas”, Gustavo señaló que tuvo el permiso necesario por parte de sus superiores en Imagen Televisión para presentarse en Televisa.

La posible llegada a Televisa de Gustavo Adolfo podría no ser una realidad (Foto: Instagram)

“Yo antes de ir, no a una cita, a tres citas, con un ejecutivo de Televisa, altísimo ejecutivo, el que manda ahí en Televisa, antes de ir a esas citas, yo avisé y les dije ‘oigan, me están llamando y me están citando en Televisa y voy a ir allá, entonces, entro con mi carro, me estaban esperando, me llevó una señorita de Relaciones Públicas a la oficina de este alto ejecutivo”, añadió Infante.

Alex Kaffie y Ana María Alvarado comparten cuadro con Infante en Sale el sol (Captura: YouTube Imagen Entretenimiento)

Poco después de la aclaración de Gustavo, fue su colega Alex Kaffie quien reveló que Infante “tiene un pie dentro de Televisa”, dado que presuntamente formará parte del grupo de celebridades que “se encerrarán” en La casa de los famosos, el reality show de licencia que la empresa ya se encuentra preparando.

“Me entero que el señor Gustavo Adolfo Infante recientemente ha estado tres veces en Televisa San Ángel. La razón siempre ha sido la misma: negociar su participación en La casa de los famosos, el polémico reality show, a mi parecer basura, que Telemundo ha estado produciendo (van 3 temporadas) y que Televisa-Univisión está próximo a producir por vez primera”, escribió el periodista en su columna Sin lisonja.

Sin embargo, ahora ha sido Ana María Alvarado, también colega y compañera en Sale el sol de Infante, quien reveló que el periodista no obtuvo el permiso por parte de Imagen Televisión para formar parte de la nueva producción de Televisa.

Ana María Alvarado reveló que Gustavo Adolfo no obtuvo el permiso para ser parte de La casa de los famosos (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

“Por todos lados andan asegurando que uno de los que va a entrar a La casa de los famosos es Gustavo Adolfo Infante, porque dicen que lo vieron ahí... y le hicieron una propuesta para entrar, pero yo le pregunté y dice que no”, expresó Alvarado en su canal de YouTube.

“Ahora, Álex Kaffie dice que tiene un pie adentro en este programa, él debe saber algo... Pero el día que yo le pregunté a Gustavo me dijo ‘qué crees, que sí me invitaron, sí me hicieron la propuesta, sí pedí permiso en Imagen, pero me dijeron que no’, porque tendría que dejar colgando De primera mano, Sale el sol, su programa de YouTube y para meterse ahí parece que no le dieron autorización”, señaló la comunicadora.