Fernández Noroña sigue contestando al PAN tras 24 horas de sesión en la Cámara de Diputados

Noroña, después de 24 horas de sesión, siguió discutiendo con panistas (Foto: Twitter/@DiputadosPTLXIV)

Tras más de 24 horas continuas de debate parlamentario en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, abanderado del Partido del Trabajo (PT), parece no cansarse y, tanto en la tribuna como en redes sociales, continúa respondiendo los cuestionamientos de la oposición.

Derivado de su desempeño como diputado federal y promotor de la Cuarta Transformación (4T), el sociólogo de la UAM defendió este miércoles 26 de abril ante el pleno de San Lázaro la iniciativa que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y que transfiere algunas responsabilidades de la SHCP a la SFP.

Al respecto, destacó que lo que se plantea en dicha iniciativa es que la estructura de la Secretaría de la Función Pública (SFP) opere como se hacía en administraciones anteriores, esto para que sea la dependencia a cargo de Roberto Salcedo Aquino quien vigile a las demás secretarías y no sean las secretarías mismas.

Dicho reclamo salió en respuesta a la oposición parlamentaria (PRI, PAN, PRD y MC) porque acusaron que la vigilancia estaría en manos de la 4T; sin embargo, recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependencia de la Cámara de Diputados; la Comisión de Vigilancia están en manos de las bancadas detractoras del gobierno de AMLO, por lo que no reconoció el desequilibrio que señalaron.

Por ello señaló que la oposición no crítica con seriedad y que no cuentan con el respaldo popular como el que tiene López Obrador. Agregó que, entre los 43 nombres que tienen entre “presidenciables”, ninguno le llega a las corcholatas de AMLO. “De los 43 nombres que tienen, díganme un nombre que les inspire respeto a ustedes […] No entienden que no entienden”.

Después, en redes sociales, le contestó a Margarita Zavala, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), quien había cuestionado la larga jornada laboral que vivió, pues fueron más de 24 horas de discusión parlamentaria para sacar los pendientes de la Cámara; sin embargo, señaló que, por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hubo conductas antidemocráticas.

En mi vida política he estado muy cerca del Congreso. Estas 24 horas son una pagina negra. Para evitar el debate morena y sus oficialistas dispensaron todos los trámites para votar exactamente como querían en el gobierno.

1/2 — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 26, 2023

En su publicación, la egresada de la Escuela Libre de Derecho sostuvo que nunca había visto en el Congreso una “página negra” y tildó de “increíble” la conducta antidemocrática de Regeneración Nacional durante la discusión. “Para evitar el debate Morena y sus oficialistas dispensaron todos los trámites para votar exactamente como querían en el gobierno”.

“Con el voto en contra de toda la oposición aprobaron leyes que quitan la salud a millones de mexicanos, restringen libertades en la ciencia y la tecnología, fomentan el conflicto de interés, entre muchas cosas”

Sin embargo, Fernández Noroña le contestó que cuando los ahora promotores del gobierno de AMLO eran oposición, nunca tuvieron un debate de 24 horas, “especialmente durante la usurpación de una persona que creo que tú conoces, el #TomandanteBorolas alias Felipe Calderón”; sin embargo, sus condenas contra las críticas al PAN no se quedaron ahí, ya que Marko Cortés, presidente reelecto del albiazul, también fue objeto de crítica.

Christian Von Roehrich, ex delegado de la Benito Juárez por el PAN, fue detenido queriendo huír a Estados Unidos (Cuartoscuro)

Y es que el contador Cortés Mendoza condenó que el Senado aún no tenga listos los nombramientos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Respecto a este tema, sostuvo que la culpa es de Morena y de López Obrador.

“El presidente y su partido le temen a la transparencia, son candil de la calle y oscuridad de la casa, pues todo mienten y ocultan. Les duele y les incomoda que el INAI ayudó a destapar la corrupción que cometió el hermano del presidente, Pío López Obrador, los desfalcos de Segalmex, los contratos opacos del AIFA, del Tren Maya”

En consecuencia, Fernández Noroña le exigió que le hablara del ex delegado de Benito Juárez que estaba prófugo y que ahora está detenido, pues a Christian Von Roehrich se le investiga por pertenecer al llamado “cártel inmobiliario” de la Ciudad de México; sin embargo, el presidente del PAN no contestó.