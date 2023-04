Enrique de la Madrid respaldó a Alejandra del Moral: “Hay que sacar al priista que llevamos dentro”

El exfuncionario acudió a dos mítines priistas (Twitter/@edelamadrid)

El extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, acompañó a la candidata a la gubernatura por la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, a la cual le brindó su respaldo y a la cual calificó de ser una mujer con “agallas y talento”.

Sin embargo, fue al término del evento en el municipio de Jilotepec que el exfuncionario habló con los medios de comunicación presentes y señaló que el motivo de su presencia respondió a la intensión de sumar apoyo a la militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones más importantes que tendrá que vivir el país.

Fue por lo anterior que el exsecretario de Estado instó a los integrantes del tricolor a “sacar al priista que llevamos dentro”, pues señaló que lo que suceda en las elecciones del próximo 4 de junio tendrá repercusiones en el futuro inmediato del país, es decir, en los comicios de 2024.

Enrique de la Madrid acudió al Edomex para apoyar a Alejandra del Moral (Twitter/@edelamadrid)

Asimismo, el también priista fue cuestionado sobre los números que tiene Del Moral Vela en las encuestas y preferencias, a lo que respondió que las cifras que importarán serán las que se darán tras la elección próximo; no obstante, puntualizó que él ha observado que la candidata de la coalición va a alza y sigue aumentando en adeptos.

“Este es el momento de sacar al priista que llevamos dentro, porque no solamente está en juego el estado, sino todo el país. En cuanto a las encuestas, la realidad es que la única que nos va a interesar es la que se llevará a cabo el próximo 4 de junio, porque veo bien a Alejandra y la tendencia es subir”, explicó este miércoles 26 de abril.

De la Madrid Cordero también recordó que la importancia de la elección radica en que el Estado de México cuenta con la población que podrían sumar seis o siente entidades, por lo que señaló que está en futuro mucho más que un estado, sino un posible cambio de paradigma para todo el país.

Enrique de la Madrid acompañó a Alejandra del Moral en campaña (Twitter/@edelamadrid)

Aunado a lo anterior, el extitular de la Secretaría de Turismo confió en que los resultados puedan favorecer a Alejandra, ya que recordó que ha sido dirigente del PRI en la entidad, secretaria y ha tenido algunos otros puestos más, por lo que confió en que los resultados se puedan dar.

El aspirante a la candidatura presidencial del tricolor también fue cuestionado sobre sus impresiones tras el primer debate entre las candidatas a la gubernatura del Edomex, en donde señaló que se notó más preparada y comprometida a la priista que a su oponente.

“Alejandra del Moral fue mucho más sensible y comprometida con la gente. Me pareció que es una gran candidata, la veo con empuje, la veo con este gran ánimo”, refirió, luego de expresar que la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha tenido oportunidades a nivel local y federal y presuntamente no ha estado a la altura.

Alejandra del Moral pidió disculpas al Edomex en nombre del PRI

La militante del PRI ha respondido a los señalamientos por los 90 años que el tricolor ha gobernador el país (Cuartoscuro)

En tanto, días antes, la candidata Del Moral Vela ofreció una disculpa a toda la ciudadanía mexiquense en nombre del Partido Revolucionario Institucional si se han cometido faltas en el pasado, durante su visita al municipio Santiago Tianguistenco.

“En el Estado de México podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos construido. Falta mucho por hacer, sí, pero hay que ser valientes para reconocer lo que hemos hecho bien y valientes para cambiar lo que hemos hecho mal...porque nos hemos equivocado y es de valientes reconocerlo. Con toda humildad, si nos hemos equivocado, ofrezco una disculpa”, fueron las palabras que emitió la priista.