Alejandra del Moral ofreció disculpas al Edomex en nombre del PRI

La militante del PRI ha respondido a los señalamientos por los 90 años que el tricolor ha gobernador el país (Cuartoscuro)

La candidata a la gubernatura por la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, ofreció una disculpa a toda la ciudadanía mexiquense en nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI) si es que la organización política ha fallado en el pasado.

Durante su visita al municipio Santiago Tianguistenco, la militante tricolor sentenció que existe orgullo por la forma en que la organización política ha gobernado la entidad por más de nueve décadas; sin embargo, reconoció que existen muchas cosas más por hacer y trabajar.

Aunando a lo anterior, la exfuncionaria aceptó que “es de valientes” reconocer las fallas que ha tenido el PRI durante los diferentes gobiernos que han encabezado la administración pública, por lo que “con toda humildad” ofreció una disculpa.

“En el Estado de México podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos construido. Falta mucho por hacer, sí, pero hay que ser valientes para reconocer lo que hemos hecho bien y valientes para cambiar lo que hemos hecho mal...porque nos hemos equivocado y es de valientes reconocerlo. Con todo humildad, si nos hemos equivocado, ofrezco una disculpa”, expresó durante el mitin, lo que causó aplausos de los presentes.

La candidata habló sobre el pasado del PRI en el Edomex (CORTESIA/CUARTOSCURO.COM)

Posterior a la disculpa, Del Moral Vela instó al electorado a salir a votar el próximo 4 de junio pues aseguró que el futuro personal y colectivo estará en juego, ya que hasta un cambio de ideología podría presentarse tras los comicios locales.

Asimismo, pidió a todos los presentes defender el desarrollo de la entidad pues recordó que el trabajo que los gobiernos han hecho fue pensado para el futuro de las infancias y de las familias, por lo que reiteró que se debe de salir a participar en los comicios locales.

“Lo más importante es que tenemos que salir porque el futuro de nuestros hijos está en juego y con eso no se van a meter. Vamos a defender esta tierra porque es de nuestros hijos, porque es de nuestra familia y no queremos que nos enquisten una ideología política”, refirió.

Se trata del primer exgobernador del Edomex en acompañar a la candidata

En ese mismo evento, la candidata estuvo acompañada del exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, convirtiéndose así en el primer exmandatario en aparecer en algún mitin durante la presente campaña electoral, luego de que comenzaron los rumores sobre un supuesto abandono al proceso electoral mexiquense.

La presencia del ahora senador fue sorpresiva debido a que ocurrió días después de que se cuestionó su ausencia en un evento que se realizó en Ecatepec, demarcación que administró en dos ocasiones y de las que es originario.

Asimismo, Ávila Villegas no habló ni participó activamente en en el evento; no obstante, se mostró sonriente y conversó por largos minutos con Alejandra del Moral. De acuerdo al periodista José Alam, el legislador habría buscado pasar desapercibido, lo cual no logró y, al final, hasta posó para las fotografías.

El exgobernador del Edomex apareció en la campaña de la priista (Twitter/@AlejandraDMV)

En tanto, este 25 de abril, la priista se reunió con algunos empresarios en el Club de Golf La Hacienda, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en donde se comprometió a trabajar para que el Estado de México tenga la capacidad de convertirse y mantenerse como la primera economía del país.

Aunado a lo anterior, Del Moral Vela volvió a reiterar que su proyecto es en alianza porque tiene como objetivo la reconciliación, la pluralidad y la inclusión, a diferencia de la confrontación que, dijo, muchos otros proyectos llevan consigo.

Sin embargo, apuntó a que, a diferencia de lo que la ciudadanía puede pensar, “lo peor” del PRI ya no se encuentra en el partido, sino que se ha pasado a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): “Hoy formamos una coalición plural. Y lo voy a decir: lo peor del PRI ya no está en el PRI, está en Morena”.