Los mejores memes que dejó la “resurrección” de AMLO

Los mejores memes de la resurrección de AMLO

Después de confirmar su contagio de COVID-19 y un supuesto desmayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó a la óptica social después de no ser visto en tres días. Las y los miembros de la oposición y múltiples usuarios —y bots— en redes sociales pronunciaron diferentes teorías sobre el estado de salud del mandatario; sin embargo, con la publicación de este video, se puso fin a esta ola de noticias falsas.

Lo que ocurrió fue que, derivado de su contagio de SARS-CoV-2, el jefe del ejecutivo federal manifestó algunos síntomas y malestar. Entonces, durante su gira de trabajo en Mérida, capital de Yucatán, se desvaneció. De inmediato, su séquito le brindó la atención necesaria y fue trasladado en una ambulancia aérea a la Ciudad de México (CDMX) para recibir atención especializada.

Sin embargo, López Obrador aclaró que su traslado no fue en camilla, sino sentado en el aerotransporte. Además, aclaró que por las condiciones propias del COVID-19 lo obligaron a permanecer aislado, motivo por el cual no ofreció las conferencias matutinas del lunes, martes y miércoles, en cambio, Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue el responsable de atender la agenda pública estos días.

AMLO confirmó desmayo YouTube/Andrés Manuel López Obrador

Durante las mañaneras, fue López Hernández quien dio la cara por el poder ejecutivo federal. Fue él quien informó sobre la salud del presidente de la república y especificó que su cuadro sintomático no era severo; sin embargo, la especulación no se hizo esperar. Redes sociales se inundó de diversas teorías que tocaban diferentes puntos de la vida personal del presidente. Desde las especulaciones sobre la gravedad del cuadró de COVID-19, un supuesto “pre-infarto”—aunque los “pre-infartos” no existen—, una supuesta visita íntima y demás testimonios que rayaron en lo inverosímil, la salud de AMLO estuvo en boca de todos.

La reverberación de las teorías sobre el estado del mandatario federal trastocó las esferas de poder político, incluso, de los opositores. Tal fue el caso de Santiago Creel, quien deseó pronta recuperación del presidente; sin embargo, insistió en que debería de haber transparencia total respecto a este punto, como si el titular de la Segob hubiera mentido; no obstante, la información oficial resultó ser la verdadera, pues en el video se aprecia a López Obrador en buen estado.

Es en este contexto donde, tras la publicación del video del presidente de México, usuarios de redes sociales promovieron diferentes memes sobre la reaparición de AMLO. En ellos se hace referencia a la “sorpresa” que debió de representar para ellos al ver que el estado de salud del mandatario era más que aceptable y que tanto su dicción como su ritmo para hablar eran los mismos que ha tenido desde siempre.

Los mejores memes de la resurrección de AMLO

Los mejores memes de la resurrección de AMLO (Foto: Redes sociales)

Respecto al mensaje presidencial, AMLO señaló que como máximo líder nacional tiene la “responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero, de todas maneras, como han habido especulaciones es importante decirles que estoy bien que tengo COVID, se me complicó”. Asimismo, refirió que se desmayó cuando estaba de gira mientras recorría las instalaciones del Tren Maya.

“Estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos como que me quedé dormido, fue una especie de vahído, como se dice coloquialmente. Llegaron inmediatamente los médicos y me atendieron”

Como anécdota, refirió que Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), instruyó que se hiciera lo necesario para salvaguardar la integridad del presidente; sin embargo, AMLO no aceptó la ayuda y dijo que “charoleó” para que se haga su voluntad. “Él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas”, por lo que rechazó la idea de ser trasladado y se quedó a que lo atendieran en el lugar.

Los mejores memes de la resurrección de AMLO (Foto: Redes sociales)

Meme de la "resurrección" de AMLO (Foto: Facebook)

