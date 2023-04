Cristian Castro se quitó la ropa y le llovieron los memes

El cantante mexicano Cristian Castro se quitó la ropa en una presentación en vivo y los memes no se hicieron esperar (Tw: @PosaTres)

Cristian Castro se presentó en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires como invitado del grupo Miranda! para cantar la nueva versión de su exitosa canción Prisionero donde colaboraron con el hijo de Verónica Castro. Sin embargo, el intérprete de Lloviendo Estrellas se convirtió en el polémico personaje de la noche al comenzar a desvestirse hasta quedar en ropa interior al finalizar la canción, acciones que ocasionaron que fuera el blanco de las redes sociales donde los internautas hicieron una gran cantidad de memes al respecto.

El video de su participación en el concierto del duo que está detrás de canciones como Perfecta, Yo Te Diré y Tu Misterioso Alguien se difundió a través de la plataforma TikTok y de Twitter. Justo el medio preferido para la difusión de los memes.

Los memes sobre el "encuere" de Cristian Castro no se hicieron esperar (Captura Tw: SoySimpsonito)

Los usuarios de las plataformas digitales compararon al cantante con un icónico personaje de las caricaturas. Se trata de Bart Simpson, pero cuando es un adulto y se dedica a bailar por dinero tras fracasar en sus estudios.

La mayoría de los memes fueron sobre esta comparación entre el famoso hijo de la actriz Verónica Castro y el personaje de caricaturas. Hicieron referencia, en un contexto de burla, a la popular creencia de que la familia amarilla precide distintos sucesos que ocurrirán tras las emisiones de los episodios.

Los internautas mencionaron que la "familia amarilla" predijo el futuro de Cristian Castro (Captura Tw: si_Soy_Eva)

Uno de los usuarios declaró que el video de Cristian Castro desvistiéndose fue uno de los peores momentos de su vida y ahora pide soluciones para “desverlo”.

Recientemente el cantante Sam Smith se vio envuelto en la polémica debido a que en una de sus presentaciones recientes apareció con poca ropa, lo que causpo controversia entre sus seguidroes. Los internautas lo recordaron comparándolo con Cristian Castro y llamándolo “Sam Smith mexicano”. Además comentaron que sí era, pero la región 4, que pertenece a México y a Latinoamérica.

Usuarios de redes sociales compararon a Sam Smith con Cristian Castro (Captura Tw: @pepepanda)

Los internautas recordaron de muchas maneras los actos de Sam Smith y no pudieron evitar compararlos con lo que hizo el intérprete de Así Era Ella el pasado viernes 21 de abril en Buenos Aires, Argentina.

Los usuarios continuaron con la comparación entre Sam Smith y Cristian Castro (Captura Tw: @soymariocanO)

Cristian Castro también fue comparado con uno de los gatos más famosos de la televisión, se trató de Gardfield, pero cuando el perezoso gato terminó de comer su platillo favorito, la lasagna.

Los internautas compararon a uno de los gatos más famosos de la tele con Cristian Castro (Captura Tw: ErikaRRojas)

Por si fuera poco subieron una foto de tres personas sin playera con aparente sobrepeso, los internautas declararon que ese sería el nuevo grupo que acompañaría a Castro a los escenarios en lugar de continuar con la gira de Miranda!.

Después de que Cristian Castro quedara en ropa interior en un escenario no se hicieron esperar los memes (Captura Tw: jjsalazarr)

Las comparaciones con famosos no paraban, sin embargo esta ocasión no fue por el físico de Cristian Castro, sino por el atuendo con el que se dejó ver en el concierto del duo argentino, donde también presumió un cambio de look. Debido a la vestimenta que portaba, los usuarios de redes sociales lo compararon con el amigo de todos los niños, Xavier López Chabelo.

Compararon a Cristian Castro con Chabelo por la vestimenta que usó en un concierto (Captura Tw: @magabo_)

Algunos internautas sólo compararon al cantante mexicano con la cantautora argentina Julieta Cazzuchelli, mejor conocida por su nombre artístico Cazzu. Los usuarios aseguraron que se le ve el abdomen igual que a la intérprete de Mucha data por lo que señalaron a Cristian Castro de también estar anunciando su embarazo.

Aunque algunas personas calificaron al cantante como ridículo, otros más salieron a defenderlo pidiéndole al vocalista que los comentarios negativos se le resbalen y que el resto de la gente que sólo se dedicó a criticarla mejor se ocupara en otras cosas.

“No encuentro sentido en criticar el cuerpo de Cristian Castro, eso es cosa de él”, “Si hay alguien feliz en este mundo, sin duda es Cristian Castro”, “Aman los cuerpos diversos y valientes como el de Sam Smith, pero si es Cristian Castro, entonces lo critican y hacen chistes”, espetaron algunos seguidores del cantante.