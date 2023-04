Ana Torroja volverá al pasado: dará concierto en México con canciones de Mecano

La cantante española regresará a tierras mexicanas para presentar su tour "Volver" (Cortesía)

La famosa e histórica cantante española Ana Torroja volverá a tierras mexicanas para presentar un concierto como parte de su tour Volver con el que presentará sus canciones más exitosas cuando formaba parte de la banda Mecano. La intérprete de La Fuerza del Destino se presentará el próximo sábado 3 de junio en el Foro Felipe Villanueva, ubicado en el Parque Naucalli, en el municipio Naucalpan de Juárez en el Estado de México, a las 21: 00 horas.

La cantautora de 63 años prometió que dentro de la lista de canciones a interpretar se incluirán los mayores éxitos de la banda que fue fundada junto a José María y Nacho Cano, músicos y autores que estuvieron detrás de que el grupo se convirtiera en uno de los favoritos de habla hispana a nivel internacional durante la década de los ochenta y los noventa.

Los asistentes podrán disfrutar de canciones como: Mujer Contra Mujer, Me Cuesta Tanto Olvidarte, Hoy No Me Puedo Levantar, La Fuerza del Destino, Cruz de Navajas, entre otras que catapultaron a la fama y a la aceptación dentro del público mexicano al grupo Mecano, así como canciones que destacaron durante su carrera como solista como Duele el Amor., que interpretó al lado del cantante Aleks Syntek.

Los asistentes podrán disfrutar y cantar los mayores éxitos de Mecano (Cortesía)

La venta de boletos inició el pasado lunes 17 de abril a través de la plataforma digital Fun Ticket, los precios van desde los mil 590 pesos en zonas Preferente (de pie) Izquierda B y Derecha C, hasta los mil 990 pesos en la Sección A que está justo enfrente del escenario. La artista celebra este 2023 el 46 aniversario del inicio de su carrera musical por lo que, informó la cantautora, ofrecerá un concierto único en las tierras mexicanas.

Por el momento sólo confirmo esta fecha para el Área Metropolitana.

Esta no es la primera vez que Ana Torroja presenta a sus fans mexicanos los éxitos que interpretó hace más de dos décadas. La cantaurota española visitó México el año pasado, exactamente a finales de 2022, para presentar el mismo tour denominado Volver, con el que hizo vibrar a mil 700 personas, sin embargo en aquella ocasión dio su espectáculo en el Salón La Maraka, en la Ciudad de México y no en el Estado de México como será esta ocasión.

Ana Torroja tuvo que pausar y posponer los conciertos que tenía confirmados por esta gira debido a la contingencia sanitaria originada por el SARS- CoV-2. El tour inició en 2019 y tuvo que ser reprogramado.

Ana Torroja saltó a la fama cuando formó parte del grupo Mecano hace más de 30 años (Foto: Instagram/@mecanomx)

La cantante nacida en Madrid se destacó en los últimos años por tener colaboraciones con distintos artistas, tenemos el ejemplo de una de sus canciones más famosas como solista al lado del intérprete de Sexo, Pudor y Lágrimas, el cantautor Aleks Syntek, pero uno de los más destacados fue el que hizo al lado de la banda de rock independiente Porter, para el tema Cachito de Galaxia, donde hablan sobre una deidad omnipotente y omnipresente.

Es una de las pistas favoritas de los seguidores de la banda que surgió en Guadalajara, inclusive tras el anuncio del concierto de Ana Torroja, algunos usuarios de redes sociales le pidieron a la intérprete española que invitara a Porter para poder escuchar esa canción en vivo durante el concierto, sin importar que el autor sea la agrupación y no forme parte de la carrera de la madrileña.

¿Por qué se separó Mecano?

Ana Torroja explicó que entre Nacho y José María, quienes son hermanos, comenzaron a surgir roces y conflictos que terminaron por afectar a la banda en general. La cantante recordó que en ese momento sufrió mucho por la inminente separación del grupo que la llevó a la fama internacional, desde entonces Mecano nunca volvió a reencontrarse.