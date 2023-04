Tundieron a Gerard Piqué en redes por su comentario sobre los mexicanos

Gerard Piqué declaró en un live de TikTok que a los mexicanos no los puede tocar por el enorme "hate" que puede generar.

La Kings League, torneo impulsado por el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, y el creador de contenido, Ibai Llanos, ha sido todo un éxito en Europa, alcanzado récord en audiencias en Twitch. La competición ha sido potenciada por la calidad de figuras que han participado en él, tales como Ronaldinho, Sergio ‘El Kun’ Agüero o Iker Casillas.

El éxito de dicho torneo se ha esparcido por todo el orbe, es por ello que uno de los planes que se tienen en un futuro cercano es expandir la Kings League a otras partes del mundo, incluido México. Sin embargo, esto podría cambiar tras las últimas declaraciones del ex de Shakira, quien ahondó en la relación de “amor y odio” que ha tenido con los seguidores mexicanos.

Esto debido una decisión interna que no fue del agrado de los seguidores mexicanos, pues un esa ocasión dentro de la Kings League, Aniquiladores, club que preside el colombo-mexicano Juan Guarnizo, se quejó por un cambio de una regla en pleno partido en el que se adicionaron dos minutos extra a un juego que terminaron perdieron.

Piqué es el presidente de la Kings League (Infobae)

Esta situación acaparó las redes y los seguidores mexicanos se lo hicieron saber al campeón del Mundo y de Europa con España. Tal y como era de esperarse, Piqué reaccionó al hate ocasionado por la polémica decisión en la Kings League a través de un live en TikTok.

“Quiero decir algo que no me pueda caer ‘hate’, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, apuntó el ex Barcelona y Manchester United.

Las declaraciones del ex zaguero central causó gran eco en las redes sociales mexicanas, quienes de una forma divertida y con comentarios, algunos menos, respondieron al “los mexicanos, no los puedo tocar”.

“Claro que Pique no puede meterse con los mexicanos, eso pasa cuando te metes con la reina de latam, Shakira”. “Pique ‘a los mexicanos no los puedo tocar’ no soy mexicana, pero te dijo que SÍ no me los puedes TOCAR!”. ”Piqué no quiere hablar de los mexicanos porque le ha caído mucho hate”. “‘Los mexicanos’ ching* tu madre Gerard Piqué cada vez que respires”, fueron algunas reacciones recuperadas de Twitter.

De igual manera, hubo comentarios que fueron un poco más ofensivos hacia el ex defensa campeón del mundo en Sudáfrica 2010. “Le falto a su madre consumir fólico porqué se quedo en el puro ácido”. “Mira que no eres tan gilipollas sabes que si te metes con nosotros no te la acabas”, arremetieron algunos usuarios tras la declaración de Gerard.

México es uno de los principales consumidores de la Kings League (Infobae)

Los mexicanos que podrían participar en la Kings League de México

De acuerdo a W Deportes, el torneo oficiado y creado por Gerard Piqué estaría interesado en expandirse a territorio azteca. Con información del conocido canal mexicano, México ya tendría pensando a los presidentes de equipos, así como las sedes. Al igual que en el país ibérico, la idea es que personajes famosos de internet, la televisión y el futbol estén involucrados en el proyecto.

La lista está encabezada por: Luis García (analista), Poncho de Nigris (conductor), Werevertumorro y Escorpión Dorado (Influencers), Quackity (streamer), Miguel Layún (futbolista), Chicharito Hernández (futbolista), Adrián Marcelo (conductor), Roberto Martínez (podcaster), Norma Palafox (futbolista), Franco Escamilla (comediante), Arigamplays (streamer) y Andrés Vaca (comentarista).

En caso de que alguno de ellos rechace la oferta o no pueda participar en la Kings League, ya hay opciones que podría reemplazarlas como Luis Hernández (exfutbolista), El Mariana (streamer), La Mole (Comediante), Paty Cantú (Cantante) y Kalimba (Cantante).

De Luis García a Franco Escamilla: quiénes son los posibles presidentes de la Kings League en México (Infobae/Jovani Pérez)

A lo largo de su temporada, figuras nacionales aparecieron a cuadro, tales como Javier Chicharito Hernández o el exdirector General Deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y exjugador del Cruz Azul, Gerardo Torrado. Dentro de la competición, Torrado fungió como el estratega del equipo “Pio FC”. el cual perteneció a la streamer de origen azteca Samy Rivera, mejor conocida como Rivers.

De acuerdo a W Deportes, La Arena Monterrey o el Gimnasio Nuevo León podrían ser la casa de la Kings League en México. podría albergar el torneo del ex de Shakira y el creador de contenido, Ibai Llanos, esto debido a la gran cantidad de presidentes (casi la mitad) que residen en Nuevo León y, segundo, por el arraigo que este tipo de eventos tienen en dicha entidad.