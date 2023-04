Bad Bunny declaró su amor por la música mexicana: “El mundo necesita saber más de la cultura latina”

El intérprete puertorriqueño se sumó a sus colegas Maluma y Karol G, quienes también han incursionado en el regional mexicano. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Bad Bunny continúa cosechando éxitos a nivel mundial y en esta ocasión no fue la excepción, pues su colaboración con Grupo Frontera se posicionó entre las canciones más escuchadas en plataformas digitales a menos de una semana de su lanzamiento. Y es que Un x100to no sólo fue la segunda incursión del reggaetonero en el regional mexicano, también significó un gran paso para la agrupación que popularizó No se va de Morat.

Fue bajo este contexto que el intérprete de Me porto bonito, Tití me preguntó y Ojitos lindos concedió una entrevista para Zane Lowe de Apple Music donde aplaudió el trabajo que está haciendo la banda de raíces mexicanas que se fundó en Texas, Estados Unidos, y declaró su amor por el regional mexicano.

Realmente amo a Grupo Frontera porque creo que tienen muchos sentimientos en sus canciones (...) Me encanta la forma en que interpretan y lo hicieron con el corazón como yo. He estado enamorado de todo este movimiento, este nuevo movimiento de la música mexicana.

Grupo Frontera se fundó en el año 2022. (Foto: Instagram/@grupofrontera)

Y es que el intérprete puertorriqueño habría descubierto un cariño muy especial por la música mexicana gracias a la banda conformada por Adelaido Solís III, Alberto Acosta, Carlos Guerrero, Carlos Zamora, Juan Javier Cantú y Julián Peña Jr., pues considera que de cierta manera sus canciones transformaron la manera de hacer dicho género.

“Me parece hermoso lo que está pasando. Es muy necesario porque el mundo necesitaba, creo que el mundo necesitaba saber más de toda la cultura, la cultura latina”, agregó.

Pero eso no fue todo, Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real de Bad Bunny) enalteció la riqueza cultural que caracteriza a América Latina e hizo un llamado a las nuevas generaciones para que abran sus horizontes más allá del reggaetón, pues considera que mezclas entre géneros fortalecen la música y le dan un aire fresco.

Bad Bunny regresará a la pantalla grande con "Cassandro", una película donde compartirá créditos con el actor mexicano Gael García Bernal. (REUTERS/Allison Dinner)

No es sólo el reggaetón y el perrero y la música urbana. También hay otros géneros de música latina muy bonitos y muy salvajes. Entonces, para la nueva generación, esta música auténtica, hecha por jóvenes, eso elo que me encanta. Tienen el sonido auténtico, la esencia, pero con un nuevo color, con un nuevo sonido, es fresco, es una respiración totalmente diferente.

Peso Pluma ofreció una disculpa a Bad Bad Bunny

Otro cantante mexicano que ganó popularidad en los últimos meses es Peso Pluma. Temas como AMG, Ella baila sola y Belicon no dejan de sonar en plataformas digitales, gracias a ello logró desbancar a Miley Cyrus en el Top Global de Spotify.

El tapatío rompió fronteras con "Ella baila sola". (TW @ElPesoPluma)

Entre presentaciones y entrevistas con distintos medios destacó un video viral de Hassan Emilio Kabande Laija (nombre real del artista). Y es que mientras festejaba sus logros musicales se fue con todo en contra del Conejo Malo sin ninguna razón aparente: “Somos los primeros que han puesto un corrido en el top uno superando al pendej* de Bad Bunny porque los mexicanos somos la put* verg*”.

En ese momento no imaginaba que coincidiría con el intérprete puertorriqueño en Coachella 2023. El encuentro desató críticas, así que el mexicano recurrió a su cuenta de TikTok para ofrecer una disculpa pública a Bad Bunny por la polémica declaración que lanzó en su contra antes de conocerlo:

“Ustedes me ponen como el más malo de la película, como si no tuviera margen de error, gente, pero pues yo también me equivoco. Estaba pedo, no voy a excusar, obviamente la cagu*”, declaró Peso Pluma.

Asimismo, durante un encuentro con medios en el aeropuerto reconoció a su colega y se declaró su fan: “Bad Bunny es mi ídolo, un ídolo. El mejor reggaetonero de la historia”.