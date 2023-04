Qué se sabe de Bionce Amaya Cortez, la residente de EEUU desaparecida en Nuevo León

La joven desaparecida residía en Texas, Estado Unidos (Facebook/EthanAC/Wikipedia)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León llevó a cabo varios cateos en la búsqueda de Bionce Amaya Cortez, una mujer de 20 años residente de Estados Unidos, que desapareció en el municipio de China. Durante el operativo encontraron los restos de una mujer.

Te puede interesar: Convocaron a un mitin para exigir justicia por el feminicidio de Debanhi Escobar

Bionce viajó de Texas a Nuevo León para visitar a familiares y tenía previsto volver a casa el lunes 10 de abril. Sin embargo, un día antes desapareció.

“La última vez que se comunicó con mi mamá fue en la noche el domingo y ya después no le entran los mensajes y se tenía que regresar a Mission el lunes temprano”, expuso su hermana, Ethna.

Bionce fue vista en el municipio de China en Nuevo León (Facebook/Bionce Amaya Cortez)

La mujer señaló también que Bionce fue vista por última vez con sus amigos, quienes declararon que la dejaron en una calle a la entrada del municipio de China. Ninguno dio más detalles al respecto, por lo que no se sabe si tenía planeado ver a alguien más.

Te puede interesar: Precio de la gasolina en Nuevo León: cuánto cuesta el litro de Magna, Premium y diésel este 12 de abril

Este 14 de abril la Fiscalía de Nuevo León cateó tres domicilios en el municipio de General Bravo, un sitio diferente al que las personas que la vieron el día de la desaparición declararon haberla visto. En la tercera propiedad que inspeccionaron, en la localidad El Verde, hallaron el cuerpo de una mujer.

Los restos podrían ser de Bionce. No obstante, hasta el momento las autoridades no han confirmado a sus familiares que se trate de ella.

Durante la búsqueda de Bionce localizaron el cuerpo de una mujer (Facebook/Bionce Amaya Cortez)

Ethna, hermana de la joven desaparecida, mencionó en redes sociales que falta que las autoridades realicen las pruebas genéticas para determinar la identidad de la persona localizada este viernes.

Te puede interesar: Precio de las gasolinas en Nuevo León este 13 de abril

“Aún no nos confirman si es mi hermana o no. Y apenas nos darán la información de si es ella. Y es un proceso el saber si lo es. Si ven información que el cuerpo es ella aún no está confirmado eso”, publicó.

Sin embargo, Flor Cortez, madre de Bionce, confirmó que la persona encontrada en General de Bravo podría ser su hija. En entrevista con la reportera Itzel Cruz Alanís expresó: “Me han matado a mi hija y me han matado a mí”.

La denuncia en redes sociales fue publicada por la hermana de Amaya (Facebook/Ethna AC)

Por otra parte, el 13 de abril trascendió en redes sociales que Bionce había sido localizada con vida en un hospital en el municipio de Linares. Pero esta versión también fue descartada por su hermana.

“Gracias a Dios la otra chava ya está en casita per mi hermana no es. Claro que lo pondré aquí al ya encontrarla”, señaló en su perfil de Facebook.

Bionce es descrita en la ficha de búsqueda como una mujer de tez blanca, cabello negro lacio, ojos café oscuro, nariz y boca medianas, de complexión delgada. Las autoridades desconocen qué ropa llevaba puesta al momento en que desapareció, ya que las últimas personas en verla no dieron esa información.

Para compartir información útil para dar con su paradero la Fiscalía de Nuevo León solicita llamar a alguno de los siguientes números telefónicos: 81 20 20 44 11, 81 19 90 38 73 o al 81 20 33 26 56.

Ana Arizbeth, conocida como "Inof", habría desaparecido en los límites entre Ecatepec y la Gustavo A. Madero. (Twitter/@AzukyRx)

Un segundo caso de desaparición que captó la atención en días recientes es la de Ana Arizbeth Soto, una joven rapera mejor conocida como Inof.

Inof fue vista por última vez en Ecatepec, Estado de México. Lo último que se supo de ella es que presuntamente el pasado 8 de abril abordó un mototaxi entre las estaciones Río de los Remedios y Muzquiz de la Línea B del Metro.

La ruta exacta que el mototaxi siguió se desconoce, aunque las autoridades señalaron que fue vista por última vez en la colonia Olivar del Conde 1a Sección, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.