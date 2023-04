Diputados de la 4T buscan cambiar el nombre del municipio Valle de Chalco por su pasado priista

(Foto: especial)

En el Congreso del Estado de México avanzó la iniciativa para cambiar el nombre al municipio de Valle de Chalco Solidaridad por Valle de Xico.

Con seis votos a favor y cinco en contra, la propuesta que reforma el artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Edomex, fue avalada este jueves por los integrantes de la Comisión de Legislación y Administración Municipal del Congreso local, gracias a la alianza de los representantes de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Incluso, el alcalde morenista, Armando García Méndez, presentó al Congreso 70 mil firmas de vecinos y vecinas para solicitar a los diputados locales aprobar el cambio de nombre.

Sin embargo, la propuesta es del agrado de los legisladores de la oposición, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

(Foto: Twitetr/Legismex)

Y es que Valle de Chalco Solidaridad se fundó el 9 de noviembre de 1994, durante la gestión del entonces gobernador estatal, Emilio Chuayffet Chemor, quien envió a la Legislatura local una iniciativa de decreto para crear el municipio número 122 con el nombre del principal programa social del sexenio del ex presidente priista Carlos Salinas de Gortari.

Al respecto, la diputada morenista Yesica Yanet Rojas Hernández aseguró que el nombre es una imposición del partido tricolor.

“Lo que queremos es recobrar una identidad que no surge en el 94, definitivamente una identidad que venimos arrastrando desde hace muchos años”, señaló mediante un comunicado.

Por su parte, la panista María de los Ángeles Dávila Vargas argumentó que la actual denominación de Valle de Chalco Solidaridad genera confusión con su municipio vecino de Chalco, en tanto que la preposición “de” crea una falsa apreciación de pertenencia a otro municipio.

Ahora solo falta que sea aprobada por el Pleno de la LXI Legislatura del Edomex.

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión que autoridades locales pretenden modificar el nombre del municipio. El 29 de noviembre del 2010, el entonces gobierno priista realizó una consulta ciudadana entre la población vallechalquense para que determinaran si se cambiaba o no el nombre del municipio.

Más de 30 mil participantes decidieron que se debería cambiar el nombre oficial por el de Valle de Xico, mientras que alrededor de cinco mil personas opinaron que les daba lo mismo. Sin embargo, la iniciativa quedó congelada.