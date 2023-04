Alfredo Adame reaccionó a las acusaciones de su hijo de ser homofóbico

El actor negó que haya rechazado a su hijo Sebastián por ser gay

Alfredo Adame aseguró que la polémica por su supuesta participación en la Marcha LGBT+ de este año surgió de las declaraciones de su hijo, Sebastián Adame, las cuales sería mentira porque él no considera que sea homofóbico.

El pasado 22 de marzo se dio a conocer que el Comité Gay Pride LGBTTTI+ CDMX del Pride de este año había invitado al polémico actor para que asistiera con ellos a la marcha, lo cual causó críticas porque Sebastián, quien ha compartido que es gay, ha dicho que su papá nunca lo aceptó por su orientación sexual.

Entre sus declaraciones, el hijo menor del histrión aseguró que su papá era “una persona homofóbica, transfóbica, misógina” y por eso rechazaba completamente que nuevo formara parte de la marcha.

La mala relación entre Adame y sus hijos continúa empeorando (Instagram/@marypazbanquells_oficial)

Asimismo, en redes sociales cientos de usuarios pidieron que Adame fuera sacado de cualquier comité del Pride por en repetidas ocasiones hacer declaraciones en contra de las mujeres y las personas trans.

Ante esto, el actor finalmente habló y aseguró que todo se trató de una situación que fue orquestada, pues en algún momento un periodista orilló a Sebastián a decir que él era homofóbico, cuando en realidad siempre lo ha apoyado.

“Se generó por Sebastián y por un periodista, y que no es periodista, irresponsable, que lo agarró y lo llevó al programa a decir que yo había dicho que era homofóbico y que lo había regañado porque cuando lo único que pasó fue que lo defendí”, aseguró a Siéntese quien pueda.

El año pasado el actor asistió a la marcha y hubo quejas de la comunidad, pero este año se hicieron más fuertes por sus múltiples polémicas (Instagram/alfredoreacciona)

El ex presentador de Hoy dijo que, según lo que recuerda, cuando su hijo le reveló que es gay, fueron a cenar juntos, asistieron juntos a eventos de la comunidad LGBT+ y él lo apoyó en sus proyectos y, aun así, lo acusó de ser homofóbico.

Adame no culpó directamente a su hijo de los señalamientos en su contra, sino al periodista, que sería Gustavo Adolfo Infante.

Para cerrar el tema, recomendó a los padres que no aceptan que sus hijos pertenecen a la comunidad LGBT+, que actúen como él con Sebastián, mostrándoles su amor, apoyo y respeto.

A pesar de que Alfredo aseguró que él respeta a su hijo, ya no lo quiere volver a ver (@marypazbanquells_oficial/Instagram)

“Respeten a sus hijos, que los quieran como cuando Sebastián me dijo ‘papá soy homosexual’, le dije: ‘Te amo, te quiero, te adoro, te respeto y al primero que te falte al respeto le parto la madre”

No obstante, cabe recordar que la versión de Sebastián es completamente lo opuesto, pues aunque confirmó que su padre apoyó movimientos a favor de la comunidad LGBT+, pero lo habría hecho solamente porque le convenía.

Sebastián es el hijo menor del matrimonio entre Mary Paz Banquells y Alfredo (Instagram/@sebas_gaymer)

Sebastián Adame aseguró que Alfredo lo rechazó por ser gay

El hijo menor de Mary Paz Banquells aseguró que su papá lo hizo a un lado desde que confesó que es gay y que las veces que ha asegurado que es un aliado de la comunidad, es solamente para ganar protagonismo.

“Él no me aceptó, nada más lo utilizó para cuando le convino el hecho de que yo fuera gay, para su pelea con el Cazafantasmas”, dijo en entrevista con De Primera Mano.

Para este año, Alfredo aseguró que lo invitaron porque lo necesitan en el Pride (Getty Images)

Asimismo, en su cuenta de Twitter recordó que el protagonista de Más allá del puente le prohibió decir públicamente que es gay y solamente lo podía usar para el momento en que estaba promocionando su pelea con Carlos Trejo.

Inclusive, Sebastián mencionó que cuando alguien molestaba a su padre porque la orientación sexual de él, en vez de defenderlo, se ofendía y lo agredía.

“Es muy frustrante, él no tiene derecho a estar ahí. Me prohibía que lo dijera a menos de que fuera pa sus entrevistas en contra del Cazafantasmas o porque a él lo atacaban de que yo era gay, y en vez de defenderme, se ofendía y me atacaba”, escribió.