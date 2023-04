Cuando Julián Figueroa relató cómo veía en sueños a Joan Sebastian: “Nos acercamos a la luz”

El hijo de Maribel Guardia se expresó siempre de la mejor manera del fallecido Joan Sebastian

Maribel Guardia se encuentra en medio de la conversación tras la inesperada muerte de su hijo Julián Figueroa, quien falleció el pasado domingo 9 de abril por la noche, en un cuarto de servicio en la residencia familiar ubicada al sur de la Ciudad de México.

La querida actriz de origen costarricense ha compartido su dolor con su público y, tras casi 48 horas del deceso, compartió con la prensa el duro momento por el que se encuentra tras de que su único hijo falleciera a los 27 años de un paro cardiaco fulminante.

Sin duda, este amargo trago será para Maribel un dolor con el que vivirá el resto de su vida, pues es sabido que Juliancito era la máxima adoración de la actriz de proyectos como Lagunilla mi barrio y Albertano contra los mostros, desde pequeño no dudaba en “presumirlo” con sus colegas en los escenarios y foros de televisión.

José Julián, hijo de Julián Figueroa, se despide de su papá con emotivo video

La muerte de Julián Figueroa se suscitó tan solo un día después del que hubiera sido el cumpleaños número 72 de Joan Sebastian, quien murió en julio de 2015 tras un largo periodo de sufrir los embates de un cáncer de huesos que iba y venía de su organismo.

Incluso el mismo Julián Figueroa recordó el pasado 8 de abril de este 2023 a su papá con un emotivo mensaje en el que mencionó que deseaba volverlo a abrazar. “Qué despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo”, se leyó al inicio del críptico mensaje.

“Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”, añadió el joven sin imaginar que un día después sucedería la tragedia.

Joan Sebastian murió en julio de 2015, tras años de sufrir cáncer de huesos (Foto: Instagram)

Y es que el también actor, quien recientemente había dado por terminada su participación en la telenovela Mi camino eres tú, siempre tuvo una cercana relación con el llamado rey del jaripeo y, pese al divorcio de sus padres, desde pequeño contó con el apoyo y la compañía de Joan Sebastian.

Fue en 2019, cuatro años después de la muerte del cantante de 25 rosas, cuando Julián Figueroa contó que en múltiples ocasiones había soñado con su papá, en una especie de premonición.

“Tuve un sueño de que estábamos en la camioneta, estábamos platicando, pero en un momento del sueño lo volteé a ver y dije ‘oye, mi papá ya se murió’. Yo seguí platicando con él y todo el rollo y en eso en el coche nos acercamos a un túnel de luz, cuando nos íbamos acercando, mi papá, veo que está llorando y entonces se voltea y me dice ‘te extraño mucho, hijo’”, relató entonces al reportero Eliuth Arce para el programa Intrusos.

Este martes 11 de abril de 2023, Maribel Guardia acompañada de su esposo Marco Chacón e Imelda Garza salieron a dirigir un mensaje a los medios de comunicación que se encontraban haciendo guardia en las inmediaciones de su domicilio (Foto: Cuartoscuro)

En la misma charla, el hombre que con su partida dejó viuda a Imelda Garza y huérfano de padre al pequeño José Julián, de cuatro años, contó que el día del funeral del poeta del pueblo sintió su presencia.

“Ya había muerto mi papá, habían llegado los medios, la gente, todo el mundo estaba ahí, yo no había dormido nada y entonces me acosté en un cuarto para dormir un ratito y para llorar a gusto, y en eso, mientras me estoy quedando dormido, siento que alguien me agarra del brazo y me lo aprieta y entonces sentí que de repente todo el cuerpo se me puso chinito, chinito, pero fue como una señal. Yo lo tomé como ‘tranquilo, estoy aquí y todo va a estar bien’”, declaró entonces uno de los ocho hijos de Joan Sebastian.