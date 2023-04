Elecciones 2023, Edomex: Delfina Gómez supera a Alejandra Del Moral en las preferencias

La candidata de Morena al gobieno del Edomex, Delfina Gómez tiene la preferencia electoral de 18 puntos de diferencia (Morena Edomex)

La candidata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez se mantuvo en el liderato por la preferencia a cuatro días de que inició la campaña electoral.

Con datos de la encuesta de Mendoza Blanco & Asociados, la candidata a gobernadora del Estado de México por la alianza común, “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”, conformada por MORENA, PT y PVEM, tiene una diferencia con su contrincante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Del Moral, con 18 puntos porcentuales en la intención de voto.

La encuesta de Mendoza Blanco & Asociados da una preferencia electoral para Delfina Gómez superior al 58% Imagen: Mendoza Blanco & Asociados.

Estos datos se dan después del arranque formal de las campañas en la entidad de casi 17 millones de habitantes y con 12.5 inscritos en el padrón electoral y con posibilidad de votar, a la pregunta “Si hoy fuera la elección para Gobernadora del Estado de México, ¿por quién votaría?”, excluyendo no registrados y no respuesta, Delfina Gómez alcanza 58.9 por ciento de las preferencias, mientras Del Moral Vela se lleva 41.1 por ciento, una diferencia de 17.8 puntos.

En el caso de las preguntas que no obtuvieron respuesta o registro, la exsecretaria de la SEP, registró 47.5 por ciento de la intención de voto contra 33.1% que presenta Alejandra Del Moral, mientras 13.3% anuló la boleta y 6.1% no sabe o no respondió.

En dicho estudio al cuestionar “Independientemente de por quién votará, ¿quién cree que ganará las próximas elecciones a la Gubernatura?”, el 56.3 por ciento de los encuestados respondieron a favor de la morenista, mientras 30.4 por ciento va por la priísta y 13.3 por ciento no sabe o no respondió.

Delfina Gómez sigue a la cabeza en la preferencia electoral por el Estado de México Imagen: Morena Edomex

Esta encuesta al preguntar, “¿Qué es mejor para el Estado de México en este momento, que siga gobernando el PRI o que haya un cambio de partido en el Gobierno?”, el 62 por ciento de los mexiquenses pidió cambio de partido y 24 por ciento prefiere que siga gobernando el PRI.

Luego se les preguntó a los que dijeron que haya un cambio de partido en el gobierno “¿Cuál partido?” y la respuesta fue 44% favorable a Morena, 24% que siga gobernando el PRI, 5% que sea del PAN y 3% que sea del PRD, mientras 10% insistió en que fuera otro partido.

Delfina Gómez y Alejandra Del Moral, candidatas por el Edomex. Imagen: Redes

La encuesta plantea la pregunta, “¿Cuál de las siguientes candidatas representa un cambio para el Estado de México?” La respuesta de 53 por ciento fue que la candidata de MORENA, PT y PVEM, es un cambio, mientras Alejandra Del Moral y sus aliados alcanzan el 31 por ciento. Y tan solo el 9% de los encuestados considera que ninguna de las dos alcanza a ser un cambio.

Asimismo, Mendoza Blanco & Asociados hace en territorio mexiquense una evaluación de la gestión del Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en la que el 37% de los encuestados le da su aprobación al mandatario local.

Datos contrastan con la encuesta de Massive Caller

La empresa Massive Caller en su encuesta, da con ventaja a la morenista Delfina Gómez rumbo a la gubernatura del Edomex Imagen: Massive Caller

En el ejercicio de opinión realizado por la empresa Massive Caller, los resultados dan también una preferencia electoral a la oriunda de Texcoco, sin embargo, la diferencia se acorta entre las dos candidatas que van por la gubernatura.

Ya que al cuestionar a los encuestados, sobre ¿cuál partido o candidato votaría usted? el 41 por ciento respondió que lo haría por la exalcaldesa de Texcoco, mientras el 34.8 por ciento lo haría por la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli.

Estas cifras, hacen que entre las dos candidatas por el gobierno del estado mexiquense, tengan una diferencia de 6.3 por ciento, tres veces menos de los resultados de la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados.