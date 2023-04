Padre Solalinde propuso a AMLO desaparecer al INM; perfilan nueva coordinación

Alejandro Solalinde anunció la desaparición del Instituto Nacional de Migración (Twitter/@PadreASolalinde)

El padre Alejandro Solalinde sostuvo una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en Palacio Nacional este 4 de abril, en donde el sacerdote católico retomó con el mandatario la urgencia de crear una nueva coordinación para atender los temas de migración.

Luego de que el pasado 27 de marzo 40 personas migrantes murieron quemados en una estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), el religioso y activista en materia de Derechos Humanos señaló la necesidad por reformar dicha institución.

En consecuencia, a las afueras de la sede presidencial, el también director del albergue para migrantes “Hermanos del Camino” acotó que el gobierno federal perfila la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CONMEXICO).

Padre Alejandro Solalinde Coordinación Migrantes (captura/Twitter/@azucenau)

Solalinde señaló a medios de comunicación que con los nuevos cambios, ningún militar o ex militar estará a cargo de la migración, aunque aclaró que la decisión no le corresponde. “Ninguno (militar), pero todo es un proceso (...) No es idea mía, es instrucción del presidente, pero lo vamos a hacer bien, legalmente, como debe de ser”, expuso.

La propuesta del sacerdote se remonta a comienzos del gobierno de López Obrador, cuando se pretendía atender el flujo migratorio. En aquel entonces, según Solalinde, se realizaron diversas mesas para manejar la transición hacia una nueva política, pero debido a las presiones del gobierno de Donald Trump, el proyecto se pausó.

De acuerdo con la propuesta, se espera que sea una coordinación interinstitucional, conformada por la Secretaría de Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE), Educación Pública (SEP), Trabajo y Previsión Social (STPS), Salud, Bienestar, Defensa Nacional (Sedena), Marina y la Guardia Nacional, además de órganos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Además de instituciones de gobierno, también se pretende que se integre por activistas, la iglesia, representantes de países centroamericanos y el sector empresarial, mientras que Alejandro Solalinde podría coordinar el proyecto a través de un cargo honorario.

“Esto no es un secreto, porque se lo acabo de plantear al presidente. En ese cuerpo de esta nueva coordinación tienen que estar los cónsules y por supuesto los embajadores y, sobre todo, nuestros hermanos más cercanos”, señaló el padre.

