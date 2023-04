Criticaron a Tammy Parra por supuestamente reunirse con Omar Núñez

(Instagram/@tammy.parra)

La situación de Tammy Parra se hizo viral cuando terminó con Omar Núñez, ya que su ex prometido le fue infiel a pesar de haberle pedido matrimonio. Sin embargo, la joven influencer fue duramente criticada porque aparentemente se habría vuelto a encontrar con él.

Te puede interesar: Qué es el Trastorno Bipolar, padecimiento que sufre Ari Telch

Fueron los seguidores de ambos quienes detectaron detalles apenas perceptibles y encontraron coincidencias, esto habría revelado que se siguen viendo y que frecuentan lugares juntos. No obstante, Tammy Parra se mudó recientemente e incluso grabó algunas historias burlándose de las suposiciones virales.

De acuerdo con los rumores, todo comenzó a través de las historias temporales de Omar, quien en sus historias de Instagram mencionó que tuvo que salirse del restaurante Los Salseados por respeto.

(Instagram/captura/@tammy.parra)

Horas después de la explicación, se hizo viral una grabación en la que se vio a Tammy Parra supuestamente en la misma mesa que Omar Núñez, la joven apareció en el mismo establecimiento del que se retiró su ex prometido.

Te puede interesar: Concierto de Billie Eilish en el Foro Sol fue cancelado por fuerte lluvia en la CDMX: solo cantó un set de canciones

Previo a su mudanza, la influencer Tammy hizo una reunión con sus amigos para despedirse de su ciudad, sin embargo, al mismo tiempo su ex prometido subió algunas historias y los usuarios aseguraron que en el reflejo de sus gafas se veía el reflejo de la misma casa.

(Instagram/captura/@tammy.parra)

Ante esto, Tammy grabó algunas historias con expresión desconcertada en su cuenta de Instagram, pues le pareció forzada la supuesta coincidencia de espacios. Mientras algunas personas decidieron ignorar la situación, otras tundieron a la influencer, ya que gran parte de su comunidad le mostró apoyo y consideraron que era incoherente regresar con su ex.

Te puede interesar: Mujer vivió estresante momento en un restaurante de Tijuana tras ser confundida con Yuridia

Algunos de los comentarios que pudieron leerse fueron: “La Tammy solo fingió y resultó como mi mejor amiga, a volver con el cucaracho”, “Tampoco la juzguen tanto, es que es su ex, no su enemigo”, “Todas hemos sido Tammy, pero no la ataquen”, “Morra que solo quería llamar la atención, pero con miles de seguidores más”, “Te ofrecí mi apoyo y me escupiste en la cara” y “La Tammy nunca supo lo que quería”.

(Instagram/captura/@tammy.parra)

En su momento, la joven se mostró vulnerable en redes sociales tras la ruptura y aseguró que quería enfocarse en su autoestima y ponerse como una prioridad.

“Todos sabemos lo que está pasando en este momento, pero yo no quería salir a decir nada del tema hasta estar segura, así como hice mi relación pública, tienen derecho a saber qué pasará: con el dolor del mundo decidí terminar mi relación, soy una mujer que no necesita de nadie, mucho menos de un hombre”, explicó en TikTok el 15 de marzo.

(Instagram/captura/@tammy.parra)

Anteriormente, el ex prometido de Tammy informó que ya estaba “Hola qué tal mi gente. Día uno en terapia. Wow, realmente no te das cuenta de los problemas que tienes hasta que alguien te desarma y te analiza desde adentro. A ir trabajando en uno, poco a poco”, se le escuchó decir en sus instastories.

El clip rápidamente se viralizó y muchos internautas aún se mostraron escépticos con la veracidad de todos los actos de arrepentimiento que tiene el hombre en cuestión. “Él es un descarado”, se leyó.