Maestra de primaria renunció a la SEP por bajo salario y acusó que no recibió finiquito

Maestra compartió su experiencia con una plaza de la SEP (Captura de pantalla: Tik Tok @dianaclarissa1)

En México hay más de 2 millones de maestras y maestros de nivel básica y media, según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Pese a que los profesionales de la educación sientan las bases para que millones de alumnos se puedan convertir en profesionistas en el futuro, muchos de ellos han expuesto que reciben un bajo salario.

Recientemente captó la atención en redes sociales el testimonio de una maestra que trabajó ocho años en el sector en Sinaloa pero decidió renunciar a su plaza en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Fue la usuaria Diana Clarissa quien utilizó su cuenta en Tik Tok para compartir su decisión y los motivos que la llevaron a tomarla. En su video señaló que llevaba cerca de una década trabajando pero que a pesar de tener amor a su profesión, el salario que recibía no era suficiente.

Una maestra de Sinaloa renunció a su trabajo tras ocho años por el bajo salario

“Renuncié en la SEP después de dar ocho años de servicio. Se me acababa de terminar un permiso de 6 meses en el que quise pensar las cosas, meditarlas y tenía todavía la esperanza de volver en algún momento por el amor al arte, el amor a los niños y todo lo que hizo iniciar en la docencia hace más de 8 años.”

Si bien no entró en detalles sobre cuánto ganaba, exhortó a la SEP dar un retribución monetaria digna a los docentes. En el clip expresó: “Yo nada más quiero exhortar a la SEP, si llega este video a ellos, a que paguen salarios dignos a sus maestros”, por lo que se presume que este fue el motivo de su renuncia y por el cual decidió comenzar un emprendimiento.

Sumado a ello, Diana aseguró que no recibió una liquidación y que le dijeron que si necesitaba apoyo económico podía solicitar a su Afore un retiro parcial por desempleo.

La maestro exhortó a la SEP a pagar salarios dignos (MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

“Pero pues pregunté, nada más así por no dejar, qué me correspondía, si alguna indemnización, si algún finiquito o algo por mis 8 años de servicio y pues me dijeron que no me tocaba absolutamente nada, que si yo ocupaba dinero o algo que fuera a la Afore a pedir mi indemnización por desempleo. Ni las gracias me dieron, literalmente”, indicó.

Un caso similar es el de la usuaria Angélica Zta, quien trabaja en una primaria de Caborca, Sonora. La joven reveló cuál es el sueldo al trabajar en este rubro, ante lo cual decenas de usuarios lamentaron la situación y otros que se dedican a lo mismo coincidieron con ella.

Compartió con sus seguidores que su primer pago quincenal como profesora fue de 5 mil 600 pesos. Esto significa que mensualmente recibe 11 mil 200 pesos mensuales.

Una maestra dio a conocer su salario en Sinaloa y usuarios se sorprendieron por el monto

La maestra incluso señaló en la descripción del clip que “sale mejor vender tacos”, con lo que coincidió en que en algunos casos montar un negocio es más redituable que ejercer una profesión.

No entró en mayores detalles, por lo que no se sabe si ese fue su salario inicial, si después obtuvo un aumento o si sigue siendo el mismo. Tampoco mencionó si trabaja en una escuela pública o privada.

Lo cierto es que en comentarios hubo quien confirmó que el salario que reciben profesores y profesoras es similar al que Angélica compartió.

Entre los comentarios se pudieron leer algunos como: “Yo renuncié ganando 4,500 a la quincena, con plaza federal, por eso renuncié y me dediqué a mi negocio”, “Desafortunadamente la gente que no tiene un familiar o amigo docente no tiene la idea de la labor que realiza un docente”, “A mi en un colegio me pagaban $3000 a la quincena” o “Educación debería ser la carrera mejor pagada porque forma a otras carreras”.