Andrés García necesita una transfusión de sangre; su estado de salud se complicó

El actor nuevamente tuvo complicaciones de salud por niveles bajos de hemoglobina

Andrés García nuevamente se encuentra débil porque le detectaron un bajo nivel de hemoglobina y necesita una transfusión, la cual es difícil de conseguir por el tipo de sangre.

Te puede interesar: Andrés García está dispuesto a reconciliarse con sus hijos

Desde hace al menos seis meses el actor de ficheras sufre problemas de hemoglobina debido a que tiene una condición en la médula ósea que destruye sus glóbulos rojos, explicó el pasado enero su esposa, Margarita Portillo.

Pese a que el protagonista de Pedro Navaja en los últimos meses se encontraba estable, el viernes 31 de marzo, tras un estudio de sangre, el médico se dio cuenta de que nuevamente necesita de forma urgente una trasfusión.

Andrés García se encuentra débil, por lo que actualmente no puede caminar, mas que para lo necesario (Instagram/@andresgarciatvoficial)

Portillo ya se puso en contacto con las personas que en otras ocasiones le han ayudado a encontrar donadores de la sangre que Andrés necesita, que es O negativo y es difícil de conseguir.

Te puede interesar: Andrés García ya no puede caminar y come poco, reportó su esposa

Así lo dio a conocer Margarita en el canal de YouTube del histrión:

“La situación de la hemoglobina sí es seria porque está muy bajo. Ya antes de anoche mismo empecé a contactar a las personas que siempre me han ayudado y desde anoche estamos en eso. Espero que se consiga muy pronto la sangre que necesita, que tampoco es fácil”

Asimismo, la esposa del actor compartió que el hígado de Andrés tampoco arrojó los mejores resultados, pero no son tan preocupantes como el nivel de hemoglobina.

En mayo el actor cumplirá 83 años y su esposa está organizando su fiesta (Instagram/@andresgarciatvoficial)

El protagonista de Mujeres Engañadas está completamente consciente de su condición y tiene buen ánimo, inclusive Portillo mencionó que se ha molestado por ciertos medicamentos o cuando tienen que conectarlo a un tanque de oxígeno.

Te puede interesar: Dos productoras se pelean la bioserie de Chabelo

“Andrés está consciente, está débil, está a veces de malas y dando órdenes que no se le haga nada sin su autorización en cuanto a darle un medicamento o ponerle oxígeno, que a veces le choca. A veces está más mal, a veces está mejor, a veces está más tranquilo”, explicó Margarita.

Compartió que hace unos días, en uno de los momentos en que su esposo estaba tranquilo, él le externó su deseo de viajar pronto a algún país. Ella pensó en París, pero el ex galán de telenovelas rechazó esa idea porque tendrían que caminar mucho, así que se quedaron la idea de ir a República Dominicana, país de donde él es originario.

Andrés García anteriormente había confesado que en su juventud consumió en exceso alcohol y otras sustancias, las cuales desencadenaron sus actuales problemas de salud (Instagram @andresgarciatvoficial)

Cabe mencionar que Margarita confesó que no sabe que tan posibles sean este tipo de viajes, pero no quiere que Andrés deje de hacer planes para no quitarle la ilusión.

Portillo cerró el video diciendo que anoche la salud del protagonista de Tú o nadie sí se complico, pero esta mañana despertó mejor.

¿Qué problemas de salud tiene Andrés García?

En julio de 2022 el actor compartió en entrevista con Ventaneando que le fue diagnosticada cirrosis hepática, enfermedad por la que en los últimos meses ha bajado de peso y se ha debilitado.

Además, Andrés también sufre de fuertes dolores en la espalda, los cuales también le impiden caminar (Captura de pantalla/YouTube)

Aunado a esto, en enero de 2023 su esposa informó que el histrión tuvo un cuadro de anemia aguda debido a que sufre de niveles bajos de hemoglobina.

En su momento, Andrés explicó que el problema con la hemoglobina comenzó muchos años atrás, cuando le detectaron leucemia por consumir una pastilla diario para controlar su humor, pero el medicamento no debía de tomarse con frecuencia.

Margarita Portillo explicó el pasado enero que los problemas de hemoglobina son por una afección que su esposo tiene en la médula ósea, la cual destruye sus glóbulos rojos. Esto ha llevado a que el dominicano requiera de transfusiones de sangre.

Anahí y su esposo, Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas, fueron quienes consiguieron una de las transfusiones urgentes en diciembre de 2022. La integrante de RBD también ha continuado apoyándolo económicamente y enviándole médicos.