Raúl Araiza recomendó “no perder tres horas” viendo la película de Luis Estrada ‘¡Que viva México!’

Raúl Araiza opinó sobre la película (Instagram negroaraiza/quevivamexico_cabrones)

Desde antes del estreno de ¡Qué Viva México!, la más reciente película de Luis Estrada, el proyecto ya había dado mucho de qué hablar debido a los problemas de distribución. Sin embargo, a partir de que comenzó a proyectarse en las salas de cine del país, la controversia aumentó exponencialmente debido a las críticas que recibió.

Te puede interesar: AMLO explotó contra Luis Estrada por ¡Que Viva México!: “Cineasta buena ondita”

Y es que, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no dudó en señalar en una de sus Mañaneras que dicha cinta era un “churro” pensado para el gusto de los “conservadores”. Dicho comentario generó a su vez todo tipo de reacciones por parte del director del proyecto y de algunos miembros del elenco.

Pero en esta ocasión, fue Raúl Araiza quien durante una emisión del programa Hoy retomó los comentarios del mandatario de México y recomendó al público “no perder su tiempo” viendo dicha película.

Te puede interesar: Luis Estrada respondió a AMLO por ‘¡Que Viva México!’: “Habla peor de él que de mí”

Todo sucedió durante una de las secciones del matutino, donde con un churro en mano -haciendo referencia al comentario de AMLO-, el presentador de espectáculos dio su punto de vista al respecto.

“Hay veces que no tienen nada que ver los actores, hay historias que de repente fracasan (y a esta) le está yendo muy mal en cuanto a taquilla”, comenzó a decir.

Producción de "¡Que viva México!" respondió a las acusaciones de AMLO (Twitter/ @QueVivaMexico__)

De igual forma, El Negro remarcó dejó entrever, desde su punto de vista, qué es lo que posiblemente habría fallado en este ambicioso proyecto de Estrada.

Te puede interesar: Producción de “¡Que viva México!” culpó a AMLO de sabotear la película

“A veces hay buenas ideas mal realizadas o malas ideas que están bien realizadas, así pasa”, dijo el presentador de espectáculos.

Finalmente, Raúl Araiza remató con una tajante recomendación hacia el público e instó a la audiencia a evitar acudir a presenciar esta película.

“Pero este churro sí está muy rico, se los invito así que váyanse al cine, diviértanse en el teatro, lo que sea, así se pueden ahorrar estas tres horitas”, concluyó.

Cómo ha defendido Luis Estrada y el elenco su película

Desde la cuenta oficial de Twitter de la película, el equipo involucrado en ¡Qué viva México! señalaron al presidente del país de intentar sabotear el proyecto.

“el presidente de México, @lopezobrador_, sin haber visto la película la calificó como ‘un churro’ (sic). Ya demás calificó al director Luis Estrada, entre otros adjetivos, de ‘progre buena-ondita, clasista y racista’”, se lee en primera instancia.

Producción de "¡Que Viva México!" respondió a AMLO tras sus señalamientos durante la mañanera (Twitter/@QueVivaMexico__)

Asimismo, agregaron: “Lo grave del asunto no son los adjetivos, (el que se lleva se aguanta), sino que desde la Presidencia de la República, se llame a boicotear una película que, buena o mala, sólo hace uso del derecho a la libertad de expresión que consagra la Constitución”.

Por su parte, el actor Joaquín Cosío tampoco se quedó callado y desde sus redes sociales lanzó un mensaje a López Obrador en donde mostró con su característico sentido del humor su descontento hacia los comentarios del regente.

“Gracias, López Obrador, por promover “Que Viva México”. Siempre supe que tu también eras buena ondita! Digo no creo que sea un churro como dices pero siempre se agradece la promoción espontánea. Gracias, Presidente! @lopezobrador_”, publicó el famoso.

La opinión del artista rápidamente generó reacciones entre los internautas y varios de ellos defendieron a la producción de la película.

“Les dio la mejor publicidad. Había decidido no verla porque no soporto a Damián (disculpa, pero así es), y al ver la molestia de MALO cambié de opinión, SI la veré” (sic); “Bien dicen que no hay mala publicidad. Solo por usted, Don Joaquín Cosío, la veré. Siempre tiene calidad todos los personajes que realiza”; “Seguro ganará premios internacionales. Sí, claro. Hagan buen cine, caray. No berrinches”, se lee.