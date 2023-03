Andrés García ya no puede caminar y come poco, reportó su esposa

El actor se encuentra bien, pero delicado por la pérdida de peso

A través de un video publicado en el canal de YouTube de Andrés García, Margarita Portillo dio una actualización sobre la salud del actor, quien fue diagnosticado con cirrosis el pasado julio.

El protagonista de Pedro Navaja tuvo que alejarse de las cámaras y redes sociales debido a que su estado de salud continúa decayendo, por eso su esposa compartió con el público cómo ha seguido el histrión desde la última vez en que habló con los medios.

Según compartió Margarita, el dominicano se encuentra estable, pero delicado, pues la cirrosis es una enfermedad degenerativa. Luego de la última revisión que le hizo su médico de cabecera, les aseguró que lo ve bien, dentro de lo que cabe.

Andrés García no ha mejorado debido a la cirrosis, pero se mantiene estable (Captura de pantalla/YouTube)

Portillo mencionó que el actor actualmente no puede caminar largas distancias, solamente para los necesario como ir al baño, pero lo ayudan a moverse a diferentes lugares de la casa, principalmente a su patio, donde pasa las mañanas.

“El doctor me dijo que esto es una situación, así es su enfermedad, es progresiva. Esto es un proceso, Andrés está con todos los cuidados, con todas las comodidades”

La esposa de Andrés también compartió que el actor no ha perdido el apetito, pero come muy poco, algo que le preocupa. Señaló que, a pesar de esto, gracias a que el protagonista de Tú o nadie está completamente consciente, siempre le está pidiendo diferentes platillos.

Margarita es quien se encarga de los cuidados del actor, de quien se separó hace meses, pero retomaron su relación por la salud de Andrés (Instagram/@andresgarciatvoficial)

Una de las cosas indispensables de su dieta es un batido de dos frutas, además de agua y diferentes sopas.

“No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito, cosa que siempre me preocupa, pero me pide muchas cosas todo el tiempo de comer, todo el tiempo se le hacen”, explicó Margarita.

Ya que el histrión no camina, Portillo explicó que el histrión tiene una cama y colchón especial, así como también le pusieron una silla especial en el patio para que pase ahí la mañana.

El médico de cabecera de García es un gastroenterólogo que lo visita en casa (Captura de pantalla: YouTube/Andrés García TV)

Asimismo, gracias a que en los últimos meses no ha consumido ninguna sustancia que altere su pensamiento, está completamente consciente de su salud y esto le genera preocupación.

La esposa de Andrés enfatizó que el protagonista de Mujeres engañadas está bien, pero que su salud seguirá decayendo hasta lo que su cuerpo soporte.

“El doctor me dice que lo ve bien, estable, está delicado porque ha adelgazado y se va debilitando poco a poco, es un proceso de su enfermedad y me dice que esto es hasta que Dios quiera, lo que su cuerpecito aguante”

El actor actualmente no tiene comunicación con sus hijos, pero debido a su salud aceptó volver a verlos (Instagram/@andresgarciatvoficial)

Para cerrar el video, Margarita Portillo agradeció la preocupación del público por el actor y pidió oraciones por él.

Una de las últimas ocasiones en que Andrés García habló con los medios fue en diciembre, cuando protagonizó una pelea mediática con sus hijos ya que los acusó de no dejarlo tranquilo por su herencia.

Desde entonces, el dominicano ya estaba en cama y en ocasiones se le vio conectado a un tanque de oxígeno.

Una de sus últimas recaídas en la salud del actor fue en noviembre de 2022, cuando fue llevado de emergencia al doctor por haber comido pollo frito y consumir bebidas alcohólicas. Fue tan grave la situación que estuvo por varios días en el hospital y Portillo pensó que moriría.

La última ocasión en que el actor se dejó ver fue en una publicación de Instagram durante la visita de su médico (Captura de pantalla/YouTube)

Después, Margarita destapó que su esposo también había tenido una supuesta sobredosis de cocaína, pero Andrés confesó que él no recordaba haber tenido tal problema.

En aquella ocasión, el dominicano tuvo una neumonía y un cuadro de anemia, pero logró recuperarse gracias a los cuidados de su esposa. Además, desde entonces no ha consumido ninguna droga.