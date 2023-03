¿Cuánto mide Medio Metro?

Han sido dos personas las que han interpretado al personaje de "Medio Metro". Foto: Medio metro oficial, El Medio Metro Oficial

Durante los últimos meses, el personaje conocido como “Medio Metro” se ha viralizado gracias a sus curiosos pasos de baile, su disfraz de El Chavo del 8, y por supuesto, las controversias que han rodeado a las personas detrás del personaje.

José Eduardo Rodríguez fungió como Medio Metro durante varios años, sin embargo, fue en 2022 que el bailarín de entonces 24 años se volvería todo un fenómeno de las redes por sus videos bailando. El éxito fue tal, que en enero de 2023 se confirmó que Rodríguez dejaría a Sonido Pirata para seguir por su cuenta. Tan sólo unas semanas después, Julián Ramírez García, la mente maestra detrás de Sonido Pirata, confirmó la llegada de Jonathan Uriel de 28 años, quien de inmediato recibió el apodo oficial de El nuevo Medio Metro.

Pasó tan sólo un mes para que Jonathan también abandonara el sonidero de Julián Ramírez, pues ahora se volvería parte del equipo de Richard TV. Con el tiempo se dio a conocer que José Eduardo habría salido de Sonido Pirata debido a problemas de pagos, y en su esfuerzo por consolidar su carrera por su cuenta, se unió a Pula Jasso, mejor conocida como “La Pompis” quien también fuera parte de Sonido Pirata para tomar acciones en contra de Julián Ramírez y crear su propio proyecto.

Sin embargo, Ramírez aseguró que tanto Pula Jasso como Jonathan Uriel seguirían participando en algunos eventos de Sonido Pirata, pero ya no colaboraban directamente. Por supuesto, la rivalidad entre José Eduardo y Jonathan se ha manifestado a través de las redes con comentarios y críticas hacia ambas partes, pero al final del día, ambos continúan trabajando en sus propios proyectos a pesar de que muchos internautas aseguran que es el carisma de “El Pirata” el que hizo que los dos bailarines tuvieran éxito viral.

No es ningún secreto para nadie que parte de la popularidad del personaje de Medio Metro (ya sea José Eduardo o Jonathan) es por su corta estatura, la cual gana un brillo particular cuando estos salen a la pista de baile. La condición de los bailarines se conoce como acondroplasia y se debe a una acumulación excesiva de líquido amniótico durante el embarazo, mismo que impide que el hueso se desarrolle de manera normal.

Por esta razón, José Eduardo mide 1 metro con 20 centímetros, mientras que su contraparte mide 1 metro con 22 centímetros.

Por supuesto, esta condición ha causado muchos problemas en la vida de José Eduardo y Jonathan. En entrevista para Milenio, José Eduardo aseguró que previo a su incursión en el baile no lo dejaban laborar debido a que “era incapaz de realizar algún trabajo”, sin embargo, este último año le ha demostrado al mundo lo contrario. Jonathan vivió una experiencia muy similar, sin embargo, tuvo el apoyo de su abuelo, a quien por mucho tiempo consideró su padre. Gracias a él, trabajo como albañil y pintor por mucho tiempo. Así lo manifestó en entrevista con Milenio:

“Él (su abuelo) me motivó a trabajar, yo me fui de albañil a ayudarle y me enseñó a pintar, a ser pintor… Me enseñó a no rendirme; a pesar de que tengo estatura baja, sé hacer las cosas. A mí no me falta nada, tengo pequeñas manitas, pequeños pies, pero guerreros, siempre echarle ganas a la vida, a no rendirme”.

Jonathan Uriel, el " Nuevo Medio Metro", fue albañil antes de convertirse en bailarín. (Foto Instagram: @medio_metro_oficial)

Otro dato interesante de Jonathan es que estudió psicopedagogía, sin embargo, no se le permitió ejercer por su condición. Además de la discriminación que vivieron, es evidente que la pasión por el baile es algo que ambos comparten, además de haber sido el motor que los ayudó a salir adelante. Esto llegó a un punto tal que José Eduardo confesó que estuvo a punto de quitarse la vida por los problemas que atravesaba previo a unirse con Sonido Pirata.

José Eduardo Rodríguez, el primer "Medio Metro", aseguró que casi se quita la vida antes de unirse a Sonido Pirata. (Foto Twitter: @MedioMetro_Ofi)

“Ahorita me siento orgulloso, uno sí se puede superar, nada más es echarle ganas y salir adelante, puro para adelante, no voltear para atras”. - José Eduardo “Medio Metro”.