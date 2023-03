Concierto de Billie Eilish en el Foro Sol fue afectado por fuerte lluvia en la CDMX

Los asistentes al evento evidenciaron el clima que los sorprendió en el Foro Sol.

La cantante Billie Eilish estaba programada para presentarse en el Foro Sol, en la Ciudad de México, como parte de su gira “Happier Than Ever, The World Tour 2023″, sin embargo la lluvia se hizo presente momentos antes de que diera inicio la presentación, lo que causó un mal momento en las personas que se dieron cita en el recinto.

Los seguidores de la estrella musical comenzaron a acampar desde un día antes a las afueras del lugar donde dará su concierto en la CDMX, esto para estar adelante en la zona general. Aunque el mal clima les jugó una mala pasada, nuevamente se han visto afectados previo al concierto, algo que fue evidenciado en redes sociales.

Y es que, de acuerdo con lo visto en los videos e imágenes en redes sociales, la lluvia fue intensa alrededor del inmueble ocasionó que las personas que se encontraban ahí tuvieran que resguardarse en donde pudieran para evitar mojarse. Esta vino acompañada de un fuerte granizo, lo que preocupó a las personas que compraron su boleto ante una posible cancelación del show.

Y es que el concierto daría inicio a las 20:30 hrs de acuerdo con lo anunciado, sin embargo se ha retrasado por algunos minutos. Pese a lo ocurrido parece que el show se llevará a cabo como estaba previsto.

Las precipitaciones del miércoles 29 de marzo causaron inundaciones en las instalaciones del Metro de la CDMX, lo que provocó que los fans de la cantante se retrasaran en su llegada al Foro Sol.

Las personas se tuvieron que refugiar en los baños que tiene el Foro Sol o en las escaleras, esto con la finalidad de no mojarse ante la lluvia que sigue siendo intensa. Algunos internautas colocaron videos en donde se apreciaba la poca visibilidad que había y las inundaciones que se presentaron en el inmueble.

No solo las personas que se encontraban ya dentro de las instalaciones sufrieron por las inclemencias del clima, sino también aquellos fanáticos que se encontraban en camino para ir al show. En redes sociales, se pudo ver como la estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Ciudad Deportiva se encontraba abarrotada de usuarios que intentaban protegerse de la lluvia.

Lo peor de la situación se presentó debido a que dentro de las instalaciones del Metro se comenzó a meter la lluvia debido a la intensidad con la que se presentó. También las avenidas circundantes sufrieron afectaciones, los automovilistas que circulaban sobre avenida Rio Churubusco o Viaducto Rio de la Piedad, mostraron clips en donde se observan inundaciones.

Encerrados en un baño portátil del foro sol por la lluvia 😭 No canceles Billie plox pic.twitter.com/5sDjDd73zZ — Lira (@milira_13) March 30, 2023

Alrededor de las 21:00 hrs, los asistentes al concierto de Billie Eilish colocaron publicaciones en donde se puede ver como la concentración de gente frente al escenario comienza a ser mayor, pese a que seguía la lluvia, aunque con menor intensidad. Incluso gente del staff ya se encontraba realizando trabajos de limpieza para tratar de secar la escenografía.

Varias personas comentaron que no estaban dispuestos a irse del Foro Sol, sin ver a su artista ya que recordaron que en 2020 no pudieron disfrutar de su concierto en el Palacio de los Deportes, debido a que fue cancelado por la pandemia de COVID-19. Otros hicieron memoria de lo sucedido en 2002, cuando Britney Spears canceló su show en el mismo inmueble luego de cantar dos canciones, esto por la fuerte lluvia que también se hizo presente.

*Información en desarrollo