Quién es Oscar, el futuro esposo de Kimberly de Las Perdidas

Kimberly Irene y Óscar Barajas se conocieron el 2 de enero de 2023 en un aeropuerto (Foto: Instagram)

Kimberly “La Más Preciosa” de Las Perdidas presumió a través de sus redes sociales que Oscar Barajas, su actual pareja, le propuso matrimonio durante sus vacaciones en las playas de Cancún, en Quintana Roo, La propuesta se la hizo en medio del mar a bordo de un pequeño barco. Sin ninguna duda, Kimberly aceptó y aseguró estar “súper contenta y emocionada”, sin embargo esta felicidad no se contagió a sus seguidores quienes mostraron preocupación por el compromiso.

Algunos de los comentarios de sus seguidores fueron “Cuántos de aquí pensamos que él sólo la está utilizando” “Cuidado si le haces algo a la Kimberly se te va todo el mundo en contra!”, Estaba más pendiente de grabar que de darte el anillo, Amiga Date Cuenta”, incluso una de sus fans aseguró ser abogada y le aconsejó que se casara por bienes separados, no por desconfianza, sino porque quieren protegerla.

Kimberly compartió un video en redes sociales del momento justo en que le pidieron matrimonio

Otros más se dedicaron a investigar al futuro esposo de Kimberly, pero ¿Quién es Oscar Barajas? Él se mantiene alejado de los reflectores de la farándula, no es influencer ni una persona reconocida más allá de ser la pareja de la famosa.

Oscar, originario de León, Guanajuato, compartió a través de sus redes sociales personales que se dedica a la rama médica, es médico cirujano y conoció a su actual pareja en un aeropuerto y más tarde se dieron cuenta que compartirían el mismo avión mientras se dirigían a la ciudad de Monterrey, en Nuevo León a principios de este año.

Oscar Barajas reveló que desde antes de conocerla era fan de la integrante de Las Perdidas y fue por eso que se acercó a pedirle una foto mientras iban a recoger las maletas, mantuvieron el contacto y acabaron enamorándose. Sin embargo, al principio a ella no le generó confianza ni le agradó que él fuera un poco insistente en entablar contacto con ella, pero finalmente accedió y así comenzó su romance.

Oscar, futuro esposo de Kimberly de Las Perdidas, se dedica a la medicina (Foto: oscar_barajas00)

La historia de amor de Kimberly es relativamente nueva, inició hace poco, fue a principios de enero, “La Más Preciosa” confirmó su nueva relación con Oscar Barajas, por lo que sorprendió a sus fanáticos que tras tres meses de noviazgo él quisiera dar el siguiente paso con ella y darle el anillo de compromiso.

“No cabe duda que la vida me recompensó contigo, mi amor, gracias por ayudarme a cambiar cada día un poco. Te quiero mucho, amor” compartió un mensaje dedicado por parte Kimberly, a través de sus redes sociales, para su futuro esposo.

A pesar de los comentarios negativos que recibió “La Más Preciosa” de Las Perdidas, ella se mostró contenta por su reciente compromiso y aseguró que no le importan las críticas al respecto. “Hoy es un día especial para mí, me pidieron matrimonio en medio del mar, te amo”, dijo Kimberly a su prometido en el video que compartió.

Paola Suárez, de Las Perdidas, denunció un acto de discriminación en su contra en un hotel de Acapulco (Foto: Instagram/@paolitasuarez28)

No todo es felicidad para Las Perdidas debido a que una de sus integrantes, Paola Suárez, vivió un episodio de discriminación en el Hotel Emporio durante sus vacaciones en Acapulco. A ella se le pidió abandonar la alberca después de besarse con su novio y uno de los huéspedes se quejó por este acto el cual no está permitido realizarse en público, dijo personal del hotel. Paola Suárez informó que no quiso iniciar una discusión y por ello se retiró a su habitación después de este acto de transfobia.

El hotel, por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, ofreció disculpas por el incidente y aseguraron que reforzarán su política de inclusión, sin embargo detallaron que las acciones de su empleado no representan la política de la empresa que se basa en “no discriminar a nadie por su género, religión, orientación sexual, origen o cualquier otra característica personal”, se lee en el comunicado.