Kimberly de Las Perdidas no aceptó las disculpas de Manelyk tras comentarios transfóbicos

Kimberly defendió su identidad como parte de la comunidad LGBTTTIQ+ (Foto: Instagram)

Luego de que la influencer Manelyk González y el maquillista de afamadas figuras mexicanas como Thalía, Angélica Rivera y Martha Debayle, Víctor Guadarrama, expresaran declaraciones que fueron difundidas en su podcast, mismas que fueron señaldas de “transfóbicas” por una gran parte del público, ambos personajes ofrecieron disculpas.

Y es que en un video colgado a principios de febrero en YouTube, la ex integrante de Acapulco Shore y el make-up artist difundieron ideas estigmatizantes en contra de las mujeres transexuales, al señalar que son vistas únicamente como objetos sexuales por parte de ciertos hombres.

Además, en su polémico mensaje ambos creadores de contenido aseguraron que la mayoría de las mujeres trans optan por dedicarse al trabajo sexual pues son buscadas con este fin.

Víctor Guadarrama es el maquillista de cabecera de Manelyk González (Foto: Instagram/@vicoguadarrama)

Tras recibir un fuerte ataque en redes sociales, los influencers optaron por ofrecer una disculpa por el mismo medio y para ello invitaron a la activista Láurel Miranda y a la actriz Raquel Martínez, quienes en su condición de mujeres transexuales, explicaron por qué los comentarios emitidios anteriormente fueron nocivos.

“Me gustaría dar el contexto de los comentarios que hicimos en el podcast sin justificarlos, cometimos el error de dejarnos llevar por las bromas sin darnos cuenta de que los comentarios eran hirientes y además teníamos mal la información”, dijo Manelyk.

Por su parte, Vico Guadarrama mencionó: “Yo hablé desde mi ignorancia sin darme cuenta que la comunidad de chicas trans ha trabajado toda su vida por tener respeto, reconocimiento por ser tratadas iguales y no estoy orgulloso de lo que dije”.

Tras las intensas críticas en Twitter, Manelyk se mostró arrepentida de lo expresado en su podcast "Hoy toca" (Foto: Twitter)

Sin embargo, tras publicar el podcast donde se habló del tema y ofrecieron disculpas a la comunidad LGBTIIIQ+, otra reconocida influencer mostró su molestia con el par de personajes.

Fue la creadora de contenido conocida como Kimberly, la más preciosa, integrante del grupo de amigas “Las Perdidas”, quien expresó su apoyo a la comunidad transexual a la que pertenece.

“Yo me llevaba muy bien con ellos, pero yo defiendo a mi comunidad porque yo pertenezco a ella, pero tanta homofobia contra uno, ya es para poner un alto. Y más a ellos que pertenecen y viven de la comunidad, porque Víctor tiene gente de la comunidad y siempre maquilla a parte de la comunidad”, contó en su vista al foro del programa De primera mano.

Kimberly “la más preciosa”, Paola Suarez y Wendy Guevara, “Las perdidas”, son un éxito en internet (Foto: Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Acerca de la ex concursante del reality show Las estrellas bailan en Hoy, Kimberly se refirió así: “Mane, cuántas chicas trans no la imitan, cuánta gente trans no la siguen, para que se pongan en ese plan, ubíquense”.

Acerca del video donde Manelyk González y Víctor Guadarrama ofrecieron disculpas a quien pudiera haberse sentido atacado con sus declaraciones, “la Perdida” no se mostró convencida de que hayan sido dadas con sinceridad.

“Ya con sus disculpas quieren limpiar todo, vénganse conmigo”, expresó empuñando la mano en señal de reto.

¿Qué dijeron Victor Guadarrama y Manelyk González contra las mujeres trans?

“Las trans están de moda, ligan cabr*n y todo el mundo quiere con ellas, yo tengo muchos conocidos que les mam*n las trans y tengo amigas trans que son súper guapas, es la sensación del momento”, dijo Manelyk en aquel episodio llamado “¿Por qué las trans ligan más?”, mismo que fue eliminado de su canal.

“Muchos las presumen y las besan en los antros. En su mente muchos piensan que están con una mujer”, dijo Víctor Guadarrama, a lo que Manelyk le contestó: “Pero que calza grande”, haciendo señas con las manos en referencia a la zona íntima masculina.

“Que tienen su aparato reproductor, eso a ellos les causa un placer profundo, un morbo. Muchas veces ellos son los activos, pero también la mayoría de las mujeres transexuales, no que son travestis, que son las que no se lo cortan, se vuelven prostitutas porque hay mucha demanda porque los weyes las buscan”, señaló Víctor Guadarrama, lo que le valió numerosas críticas.