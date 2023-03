Mamá de Gael García Bernal reaccionó a su beso con Bad Bunny: “Espero que lo disfrute”

La película que contará los momentos más trascendentes en la vida del icónico luchador mexicano se estrenará en Prime Video. (Foto: Prime Video // Foto Instagram: @gaelgarcia)

Gael García Bernal comenzó este 2023 envuelto en controversia por un apasionado beso que protagonizó nada más ni nada menos que con Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido en la industria del entretenimiento como Bad Bunny o El Conejo Malo. Y es que el actor mexicano y el cantante puertorriqueño tuvieron protagonizar ese momento viral por Cassandro, una película inspirada en la vida del luchador Saúl Armendáriz.

Te puede interesar: Ticketmaster reembolsó a más de 2 mil personas que no pudieron entrar a conciertos de Bad Bunny

El proyecto biográfico dirigido por Roger Ross Williams se estrenó en Sundance Film Festival durante las primeras semanas de enero pero, aunque desató controversia entre los admiradores de Bad Bunny, todavía no se estrena en cines o Prime Video.

Justo cuando parecía que el escandaloso beso entre el intérprete de Me porto bonito y el protagonista de Hombre lobo por la noche había quedado en el pasado, la controversia resurgió por unas declaraciones que lanzó el puertorriqueño en entrevista con la revista Time, pues dijo que besar a Gael fue todo un castigo.

El excampeón mundial de peso welter de la NWA y campeón mundial de peso ligero de la UWA logró romper con prejuicios y construir una carrera. (Foto: Instagram/gaelgarciab)

“Está cabrón. Mi primer beso para una película y fue con un hombre. Ese es el castigo que recibo por estar con tantas mujeres en mi vida. Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres, esa es la parte divertida. Entonces, cuando me preguntaron por eso, dije: ‘Sí, estoy aquí para lo que quieras’. No me sentí incómodo, es parte de la actuación, es parte de lo que estoy haciendo”, comentó.

Te puede interesar: ¿Bad Bunny o los corridos tumbados? este es el género más escuchado en México

El representante del género urbano explicó que consideró un castigo haber besado a Gael García Bernal porque ya ha besado a muchas mujeres y aclaró que en ningún momento enfrentó prejuicios por hacerlo, pues considera que todo fue parte de su actuación. Cabe recordar que es la segunda película que realiza, pues en 2022 compartió créditos con Brad Pitt en Bullet Train.

Actuar con Gael fue genial y me trataron súper bien. Me alegro que haya sido mi primera experiencia.

Bad Bunny quiere desarrollar una carrera como actor tras su éxito como cantante. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Bajo este contexto, Patricia Bernal fue cuestionada al respecto durante la alfombra roja de Amores Imposibles -una película que estelarizó junto a Alejandro Camacho y Manuel Landeta-. Frente a las cámaras y micrófonos de Infobae México comentó que todavía no ha tenido la oportunidad de ver Cassandro, pero aprovechó para mandarle un mensaje al hombre que besó a su hijo:

Ya lo veremos en la pantalla. Tengo muchas ganas de ver esa película y espero que Bad Bunny lo disfrute tanto como yo lo he disfrutado.

La protagonista de telenovelas mexicanas concordó con el cantante, pues considera que todos los actores adentrarse tanto en el personaje como sea posible para poder hacer una buena interpretación: “Es nuestro trabajo, no hay ese prejuicio de nada y el personaje así es. Yo creo que es muy bonito, he oído muy buenos comentarios y espero que le vaya muy bien”.

Diego Luna y Gael García han protagonizado una de las relaciones de amistad más duraderas en el medio. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Patricia Bernal recordó a su amigo Alejandro Luna Ledesma

Fue durante la premier de Amigos Incompletos donde la intérprete de 61 años recordó con mucho cariño Alejandro García Luna, un reconocido arquitecto, escenógrafo, catedrático y académico mexicano que falleció el 13 de diciembre de 2022 a los 83 años de edad.

Te puede interesar: Ari Telch se defendió de las críticas por controversial foto con Rebecca Jones

Sin profundizar en detalles, Patricia Bernal comentó que Diego -con quien tiene una relación cercana por su amistad con su hijo, Gael García- se encuentra muy triste por el deceso de su padre, pero afortunadamente está sobrellevando la pérdida:

(Captura Twitter: @andactores)

“Diego es mi familia. Todos tristes, yo también porque Alejandro era un gran amigo y, bueno, es una gran pérdida pero también nos dejó muchísimo, mucho aprendizaje, mucho cariño”, comentó.

Se sabe muy poco sobre cómo se encuentra el protagonista de Star Wars: Andor, pues se ha caracterizado por ser hermético sobre su vida privada y solo ocasionalmente aparece en sus redes para aplaudir el trabajo de sus compañeros.