Tundieron a Fernando Belaunzarán por “aprovecharse” de la muerte de Chabelo

Fernando Belaunzarán, utilizó sus redes sociales para despedirse de Xavier López “Chabelo”; no obstante, los internautas no reaccionaron como el ex diputado federal esperaba.

Con un mensaje en su red social Twitter, Fernando Belaunzarán escribió: “Chabelo me acompañó en mi infancia y durante décadas lo vi con su mismo short de tirantes entregando regalos y organizando la emocionante catafixia que, en efecto, parecía eterno. Resistió y sobrevivió a todo... menos a la 4T. Mis condolencias a sus familiares y amigos. QPD”.

Los internautas reaccionaron al tuit, acusando a Belaunzarán de ser un aprovechado de la muerte de Chabelo. Un usuario le escribió: “¿Sacando raja política de un hecho lamentable, en el que se supone expresas tus sentimientos y apoyas a quienes amaron a quien ya no está en vida? Eso no se vale”.

Del mismo modo lo nombraron desesperado e irrespetuoso: “La desesperación de la oposición alcanzó proporciones bíblicas, en el futuro se hablará de la exigencia de parásitos humanos que se colgaban de todos, gente frustrada políticamente, sin vergüenza, sumamente pendej* e inútil que caminó sobre la faz de la tierra”, escribió un tuitero.

Una persona le reclamó al ex diputado y le dijo que su caso era para el psiquiatra, a lo que respondió haciendo una alusión al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO): “Y eso que no has visto la mañanera, manito”, dando a entender que quien necesitaba “del psiquiatra” era el titular del Ejecutivo.

Luego de las críticas, Fernando Belauzarán escribió un nuevo mensaje de despedida con un tinte completamente diferente: “Recuerdo a Chabelo en una kermesse en el Instituto México Primaria. El auditorio estaba repleto viendo su show. En ese mismo lugar hacían matinée los sábados y vi las películas de Chabelo y Pepito. Por supuesto, era asiduo de En Familia con Chabelo. ¡Hasta siempre, cuate!”.

Su nueva felicitación tampoco estuvo exenta de críticas, pues algunas personas le escribieron: “Te faltó culpar a López Obrador y a la 4T”, “Ay pero sí que eres muy ruin y bajo... le quieres componer. Qué feo ser como eres, doble cara”.

Esto no detuvo al ex diputado, pues después agradeció la atención que estaba recibiendo: “Están haciendo famosísimo mi tuit de condolencias. ¡Qué ching*n! Gracias”. Del mismo modo, compartió la más reciente ilustración del Dr. Netas dedicada a la muerte de Xavier López “Chabelo” y el tuit de la famosa cuenta “Chabelo vivió más que”.

El tuit decía: “Chabelo vivirá más que Xavier López “Chabelo”. icónico actor, cantante y conductor de televisión mexicano que será largamente recordado por su personaje de niño malcriado, su longevo programa En Familia con Chabelo y por las bromas en torno a su supuesta inmortalidad”.

Otro mensaje que el ex diputado federal escribió relacionando a Chabelo y la política fue: “En estos polarizados tiempos, pocas cosas unen a los mexicanos. Una de ellas es Chabelo, al que siempre recordaremos con cariño. Pero también nos debería unir la Constitución y celebrar que el Plan B está en coma. Muy bien por Piña, Laynez y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Yo también estoy en contra de la 4T, pero este tuit simplemente está mal. No se puede ni debe meter política en todo”, escribió una usuaria al respecto.

Fernando Belaunzarán siguió tuiteando y recordó la suspensión del Plan B por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) escribió: “La Marea Rosa está haciendo posible lo que parecía imposible, como dice mi amigo Guadalupe Acosta Naranjo. Detuvo la contrarreforma constitucional que acabaría con el INE, el Plan B está suspendido, unificó a la oposición para hacerle frente a la restauración autoritaria. Hay esperanza”.