Las palabras de despedida de la familia de Chabelo: “Su secreto fue siempre seguir siendo niño”

En punto de las 16:30 del 25 de marzo, Xavier López Miranda dio un corto mensaje a los medios, donde dio detalles de la muerte de Chabelo y, principalmente, reconoció su trayectoria y su amor por la actuación para los niños.

El hijo mayor del Amigo de todos los niños explicó que su padre murió tras un choque séptico, derivado de un cuadro de abdomen agudo.

Aseguró que el actor no sufrió su muerte ya que fue muy inesperado. Toda la familia pudo despedirse de él ya que lo acompañaron desde el momento en que fue ingresado al Hospital Ángeles del Pedregal.

López Miranda tuvo que callar por algunos segundos para dar su discurso, al borde del llanto (REUTERS/Luis Cortes)

“Mi mamá me llamó, corrimos a buscarle y lo ingresamos de urgencia al Hospital Ángeles del Pedregal. Ahí, su doctor de cabecera, el doctor Carlos Soto lo atendió, se dieron cuenta de que el problema no era pulmonar ni respiratorio, sino abdominal, presentando un cuadro de abdomen agudo y posteriormente un choque séptico (...) Gracias a Dios, no sufrió”, detalló.

Asimismo, compartió un emotivo mensaje de despedida con los medios, asegurando que lo que le permitió a Chabelo seguir en el corazón del público fue siempre sentirse un niño.

“Xavier López ya no está con nosotros, pero Chabelo es eterno. Su secreto fue siempre seguir siendo niño y su lema fue ‘siempre hacia adelante’”

Chabelo murió la mañana de este 25 de marzo, a los 88 años (Twitter/@Cuahtemoc_1521

El hijo de Chabelo destapó que toda la familia estuvo junto a su papá, por lo que sus familiares más cercanos se despidieron de él y lo acompañaron hasta su muerte.

López Miranda solicitó al público y a la prensa que, al menos por este día, les permitan vivir su luto con tranquilidad, pues el deceso del presentador de En Familia con... ha sido un golpe abrupto para todos los miembros de la familia.

“En nombre de mi madre, de mis hermanos, de toda mi familia, de mis hijos, les pedimos a todo el público que nos den la paz que necesitamos para llevar la pena de perder al pilar de nuestra familia”, pidió el productor.

Enfatizó que espera hacer un homenaje a su padre, pero por el momento no tiene información al respecto debido a lo inesperada que fue su muerte.

Ya que Chabelo nació en Estados Unidos, aún no se sabe si será sepultado en el país vecino o en México (Twitter/@genteregiatv)

En un corto espacio para preguntas de los medios, Xavier comentó que por ahora no tienen información acerca de en dónde sepultarán al actor de La Carabina de Ambrosio, así como tampoco saben si lo incinerarán ni cuándo lo sepultarán.

El productor enfatizó que, ya que esta situación ha acaparado toda su atención, no han tenido tiempo para organizar la despedida de su padre.

“En este momento no tenemos nada confirmado. Como les repito, hoy es un día muy difícil para la familia”, explicó.

López Miranda también compartió que decidió realizar esta corta conferencia de prensa para poder transmitir directamente los detalles de la muerte de su padre y de la forma más rápida.

Chabelo anteriormente sufrió cáncer, por ello que se hubiera rumorado que su muerte se debió a esto, cosa que fue desmentida por su hijo (Facebook/Cepillin Tv)

Para finalizar, agradeció al público que en redes sociales ha lamentado la muerte de Chabelo y han enviado sus condolencias a la familia a través de dichas plataformas.

Este sábado se desarrollará el funeral del histrión a puerta cerrada, solamente se permitirá la entrada a familiares y amigos.

Según reportaron diferentes medios, ningún artista se acercó a la funeraria donde la familia de Xavier lo está despidiendo, por lo que posiblemente también les pidieron a ellos no asistir este día al funeral.

De forma extraoficial, se ha hablado de que posiblemente el homenaje póstumo se realice en el Palacio de Bellas Artes, siendo éste uno de los recintos artísticos más importantes del país y donde se realizan este tipo de ceremonias a los grandes actores mexicanos.