Cuáles son los dos Récord Guinness que consiguió Chabelo y el verbo que agregó al diccionario

(Foto: Facebook/En familia con Chabelo)

Xavier López Chabelo ha fallecido a los 88 años de edad. El actor, comediante y conductor forjó una carrera que será recordada como una de las más icónicas de la televisión mexicana con más de cuatro décadas al frente del programa dominical En familia con Chabelo. Una trayectoria que le valió para recibir dos reconocimientos por parte de Guinness World Records.

Te puede interesar: De qué murió Xavier López “Chabelo”

La organización, principal autoridad internacional en la verificación de distintos récords mundiales, le otorgó en 2012 la certificación por tener el programa infantil de mayor duración al cumplir 44 años al aire (que se extendió a 47 pues continuó hasta 2015) y a la par, también le fue reconocido el mantener por más tiempo la interpretación del personaje Chabelo, 57 años.

En familia con Chabelo fue por décadas el programa de televisión dominical por excelencia con múltiples juegos, concursos, catafixias e incluso canciones en emisiones de tres horas de duración. La conducción estuvo a cargo de un niño con una peculiar voz y personalidad juguetona apoyado de Jorge Alberto Aguilera que de igual forma se volvió un representativo con su pseudónimo del señor Aguilera.

(Foto: Facebook/Chabelo)

Chabelo y su catafixia

Otro de los reconocimientos a la longeva trayectoria de Chabelo fue obtenida de manera no intencional. Durante los programas, una de las palabras que más se escuchaban era la catafixia (y sus derivados catafixiar o catafixear) cuando alguno de los concursantes tenía la opción de mejorar su premio al intercambiar el que ya tenían por uno misterioso.

Te puede interesar: Murió Xavier López “Chabelo” a los 88 años

La palabra, carente de presencia en el diccionario en ese momento, fue posteriormente reconocida tanto por la Real Academia Española de la Lengua (RAE) como por la Academia Mexicana de la Lengua (AML), instituciones especializadas en la normatividad del idioma español.

“La voz «catafixia» está incluida en el «Diccionario de mexicanismos», de la Academia Mexicana de la Lengua, con el sentido de ‘intercambio de un objeto por otro, sin que necesariamente importe el valor de ambos”, explica la RAE al reconocer su significado.

Te puede interesar: La exitosa y respetada profesión que Xavier López “Chabelo” dejó por la actuación y por qué lo hizo

No obstante, señala que “se trata de una creación humorística de Chabelo, presentador de un concurso televisivo mexicano, que no ha trascendido al resto de zonas hispanohablantes, por lo que no la registran los diccionarios generales”.

El último programa de En familia con Chabelo

El "amigo de todos los niños" perdió la vida por problemas estomacales

Como cada domingo, el 20 de noviembre de 2015 todas las familias mexicanas se reunieron frente su televisor para disfrutar del último programa de En Familia con Chabelo. El amigo de todos los niños entró al foro de Televisa junto a su fiel compañero el señor Aguilera para saludar al público y así comenzar con sus famosas dinámicas.

Xavier López Rodríguez, de entonces 80 años de edad, trató de conducir con total normalidad su legendario espacio televisivo, sin embargo, no pudo evitar mostrar la profunda tristeza que invadió su corazón porque sería la última vez que lo haría. Entre aplausos y porras convivió con sus fans más pequeños, presentó su última catafixia y cantó por última vez.

Justo cuando faltaban unos minutos para que terminara la emisión apareció Emilio Azcárraga Jean para despedir con honores al actor que levantó el rating de Televisa cada domingo durante casi 50 años: