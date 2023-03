Marcha LGBT+ 2023: anunciaron que habrá bloque negro durante la manifestación en CDMX

People attend a march as part of the LGBT+ pride celebrations, in Ciudad Juarez, Mexico June 19, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El próximo 24 de junio se llevará a cabo la Marcha LGBT+ 2023 en diversas partes del país y, como cada año, la Ciudad de México no será la excepción. No obstante, a unos meses de que se realice la movilización, las polémicas ya comenzaron a surgir.

Y es que, contrario a lo que podría pensarse, no sólo existe un ente encargado de organizar el evento, sino que varios grupos encargados de planear todo. Así, el conocido Comité Gay Pride LGBTTTI+ CDMX ya fue señalado de presuntamente lucrar con el movimiento y también resultó ampliamente criticado por justificar la presencia de Alfredo Adame como una de las caras principales.

Ante la controversia generada y en respuesta, House of Magdalena, el programa comunitario VIHve Libre, la asociación DiVU y el colectivo Lleca-Escuchando la calle anunciaron a través de sus respectivas redes sociales la conformación del Bloque Negro para esta edición de la manifestación.

“Hacemos de su conocimiento que @housemagdalena_ @VIHveLibre @Divu_AC y @lleca_org conformaremos el bloque negro en la marcha lgbt+ de junio, cansadxs de que lucren con nosotrxs. La marcha NO le pertenece a ningún comité/gobierno, la marcha es de todas las personas LGBTTTIQ+”, se lee en Twitter.

Demonstrators take part in an LGBT protest named "Marcha Lencha 2022" against gender violence and to demand respect for their human rights, in Mexico City, Mexico June 18, 2022. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Asimismo, desde un comunicado, las diferentes colectivas ahondaron en los motivos por los cuales decidieron tomar esta acción.

“En semanas anteriores hemos señalado la falta de horizontalidad en los comités que organizan la marcha LGBT+ de la CDMX, sumado a la corrupción, lucro con las poblaciones de la diversidad sexual, influyentismo, oportunismo e ignorancia. Es por eso que hemos decidido crear el comité/bloque negro de la marcha LGBT+ como forma de protesta y para reivindicar nuestras luchas”, colocaron y añadieron:

“La marcha no le pertenece a ningún comité o gobierno, le pertenece a todas las personas LGBTTTIQ+”.

(Twitter)

De igual manera se informó que en próximas fechas se dará mayor información al respecto para quienes deseen formar parte de dicho contingente que también fue catalogado como transincluyente y vihchoto.

“La marcha se ha convertido en el negocio de unos cuantos, reivindicaremos nuestra lucha”, añadieron.

Además, Alaín Pinzón, Director de VIHveLibre, lanzó un contundente llamado a sus seguidores para que ese día se movilizaran.

“Claro que vamos a ir a la Marcha LGBTTTI. Porque las calles son de todxs, las calles son para la protesta, la exigencia y el festejo de nuestras existencias. Nos unimos e invitamos a TODXS a unirse al bloque negro para reivindicar nuestras luchas. La marcha no es de ningún comité (...) Si se ponen mam*nes vamos a bloquear el paso a todos los automotores. Y háganle como quieran. Eso están buscando, que hagamos desastre, pues les vamos a dar gusto”, rescató.

(Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

Las reacciones no tardaron en aparecer y varias personas de la comunidad, así como activistas, aplaudieron la iniciativa de este bloque negro.

“Qué gusto enorme ver esta iniciativa. Les miro, les observo, les analizo y les respeto. Cuenten con mi ñanga presencia para detener el carrito más pequeño”. “Cuenta conmigo! Creo que ya llegó el momento de ponerle un alto a sus “comités” y a tanta marca agarrada”. “Ya era hora de organizar una marcha así para nosotrxs y no para los gays blancos hegemónicos que solo quieren protagonismo”, son algunas de las menciones.

Comité Gay Pride LGBTTTI+ CDMX recibió críticas

Entre algunos de los famosos que se posicionaron en contra de que Alfredo Adame fuera uno de los representantes de Marcha LGBT+ 2023, se encontró el actor Polo Morín.

“Este es el mismo señor (Alfredo Adame) que RECHAZA y niega a su PROPIO HIJO solo por ser parte de la comunidad. El mismo señor que siempre promueve la violencia en todas sus expresiones… NO NOS REPRESENTA, NO ES PARTE DE LA COMUNIDAD, NO ES ALIADO”, colocó en Twitter.

(Captura de pantalla/Twitter)

También, Roberto Carlo se mostró inconforme con la situación desde sus redes: “¿Quien “organiza” eso? No puedo creer que es real. Parece todo una broma. Definitivamente NO NOS REPRESENTA ni es el PRIDE que necesitamos para honrar nuestras historias”.